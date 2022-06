Antonino Spinalbese: “Vi racconto la vera Belen. Ecco perchè è finita”

Antonino Spinalbese ha raccontato per la prima volta del perché la sua storia con Belen Rodriguez è naufragata dopo la nascita di Luna Marie.

Antonino Spinalbese ha scelto di parlare per la prima volta della fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, terminata poco dopo la nascita della loro figlia Luna Marie.

L’ex hairstylist ha ammesso che dopo la nascita della piccola i loro obiettivi di vita si erano drasticamente diversificati, in quanto lui aveva concentrato se stesso sulla famiglia mentre la bella modella argentina voleva conciliare il suo essere mamma ad avere una vita individuale. Due visioni della vita opposte che con il passare dei giorni li hanno portati ad allontanarsi sempre di più fino a raggiungere la completa rottura.

Antonino Spinalbese ha rotto il silenzio su Belen Rodriguez raccontando per la prima volta per quale motivo hanno deciso di dirsi addio, mostrando un’altra versione della sua ex compagna di cui il pubblico non era a conoscenza.

Belen Rodriguez: Antonino Spinalbese rompe il silenzio dopo la rottura

Belen Rodriguez, che di recente ha mandato in tilt il web con uno scatto mozzafiato, e il suo ex Antonino Spinalbese avrebbero avuto due visioni della vita completamente differenti. Così diverse da spingerli alla rottura.

A raccontare il tutto per la prima volta è stato proprio lui, che da sempre è apparso molto riservato e poco intenzionato a far parte del mondo dello spettacolo, attraverso una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi , storica rivista diretta da Alfonso Signorini.

“Basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, la famiglia e una propria vita” ha spiegato Antonino durante il corso dell’intervista. “Mi stavo godendo uno dei momenti più belli, la nascita di un figlio, un’emozione che lei aveva già provato e che io provavo per la prima volta“ ha poi ammesso, rivelando di esserci concentrato unicamente su quel momento. “Vedevo solo quella. Non eravamo allineati“ ha poi concluso parlando della loro storia d’amore ormai naufragata da tempo.

Tant’è che lei ha definitivamente voltato pagina tornando con Stefano De Martino, mentre Antonino sembrerebbe essere single dopo la fine del loro amore.