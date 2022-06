Dopo il divorzio a Matrimonio a prima vista, Antonio Quarta si consola così

Antonio Quarta ha partecipato all’ottava edizione di Matrimonio a prima vista sposando Giorgia, poi il divorzio. Ora lui si consola così

I fan di Matrimonio a prima vista avevano fatto il tifo per loro. Del resto loro erano l’unica coppia ad essere sopravvissuta all’ottava edizione del famoso dating show. Il classico matrimonio al buio per Antonio Quarta e Giorgia Rosati, che dopo le nozze hanno deciso di andare avanti e proseguire nella loro storia d’amore anche a telecamere spente. Tuttavia, la vita reale si è dimostrata molto più complicata di quella davanti le telecamere.

La distanza e altre difficoltà hanno condannato la loro storia a problemi sempre maggiori, che erano stati minimizzati da entrambi durante la convivenza. E infatti le cose sono andate male, con la coppia che ha deciso di separarsi, tuttavia, è arrivata immancabile e consolatoria la solita “grande amicizia” che non era certo lo scopo per il quale si erano iscritti al dating show. “Ci siamo resi conto che funzionavamo meglio come amici che come coppia – ha spiegato Antonio in un’intervista successiva al divorzio.

Matrimonio a prima vista, ecco cosa fa Antonio Quarta dopo il divorzio

Nozze che hanno portato soltanto tensione e reciproche aspettative, forse troppo forti sia da parte di uno che dell’altra. “Quella fede al dito era spesso causa di litigi. Quando Giorgia l’ha tolta – ha detto l’ex sposo – ho scoperto una donna diversa. Più serena, più piacevole e più allegra. Fan delusi, ma per i due era diventato difficili proseguire assieme. Lui era molto puntiglioso e preoccupato, lei invece sempre tesa. I due oggi raccontano di sentirsi spesso, addirittura di più di quando stavamo insieme”.

“Continuiamo a condividere la nostra quotidianità – ha spiegato ancora Antonio – spero di aver trovato in Giorgia un’amica fedele e reale”. Contenti loro… intanto lui si consola negli affetti della famiglia e degli amici (ma non Giorgia). Qualche giorno fa, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato delle allegre foto in piscina assieme alla sorella e ai suoi amici di sempre. Una giornata di relax senza pensare alle disavventura amorose di Matrimonio a prima vista, ma conservando comunque l’utilità dell’importante esperienza fatta.