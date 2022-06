Perché la regina ha dedicato solo 15 minuti ad Harry e Meghan?

Royal Family: il Giubileo di Platino è terminato ma continuano ad arrivare interessanti indiscrezioni sulle disavventure di Harry e Meghan

Chi pensava che il Giubileo di Platino potesse aprire le porte ad una riconciliazione tra Harry, Meghan ed il resto della Royal Family dovrà ricredersi. Non è stato assolutamente così. Anzi, forse i Sussex sono tornati negli Stati Uniti d’America con la certezza che nulla potrà tornare come prima. L’ex attrice statunitense e suo marito sono stati trattati come degli ospiti normali, anche se si tratta di personaggi importanti.

Alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna parlano di una richiesta da parte della Regina Elisabetta ai Sussex di non mettersi troppo in mostra durante le celebrazioni. Harry e Meghan hanno fatto di tutto per tenere un profilo basso ma sembra che non sia bastato. La coppia è stata snobbata da William e Kate ma anche dalla stessa sovrana, la quale avrebbe dedicato a suo nipote soltanto quindici minuti in una settimana.

Harry ha passato soltanto 15 minuti con sua nonna

Il tabloid britannico The Sun on Sunday ha pubblicato alcuni dettagli dell’incontro tra il Principe Harry e la Regina Elisabetta. Nonostante le rassicurazioni da parte dei Sussex, sembra che Harry abbia avuto la possibilità di parlare con sua nonna soltanto per quindici minuti. L’incontro non è stato fotografato ed è stato l’unico contatto tra la nonna ed il suo nipote. Pare che Queen Elizabeth abbia concesso molto più tempo ad altri ospiti meno importanti.

All’incontro era presente anche la piccola Lilibet Diana, presentata per la prima volta alla sua bisnonna. Sarebbe stata proprio l’anziana sovrana a chiedere un incontro breve. A questo punto, non poche persone si stanno chiedendo in Gran Bretagna perché Harry e Meghan fossero presenti al Giubileo di Platino, considerando il trattamento ricevuto. I Sussex non hanno avuto altre possibilità per parlare con Elisabetta II.

L’ex attrice statunitense e suo marito non sono stati invitati al Trooping the Colour, la celebre affacciata al balcone della Royal Family. Sembra che i Duchi di Sussex fossero già sull’aereo mentre i parenti di Harry salutavano la folla festante dal balcone di Buckingham Palace. L’incontro con la Regina Elisabetta sarebbe avvenuto giovedì 2 giugno.