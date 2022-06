La famiglia Ferragni si allarga: arriva il piccolo Edoardo

La famiglia Ferragni ha da poco accolto un nuovo membro! E’ nato Edoardo che siamo sicuri sconvolgerà le vite della famiglia più famosa della rete.

La famiglia Ferragni è una delle più famose ed apprezzate degli utenti della rete. Basti pensare che dalla loro vita è stato tratto anche un reality show, The Ferragnez, che presto tornerà su Amazon Prime con un nuova stagione attesissima dai fan e chissà se nelle nuove puntate vedremo la nascita di Edoardo, il nuovo membro della famiglia.

L’annuncio è arrivato su Instagram, scatenando le tantissime reazioni dei fan che sono più contenti che mai di poter prendere parte a questo lieto evento.

Francesca Ferragni ha partorito Edoardo, il suo primogenito, rendendo sua sorella Chiara per la prima volta zia.

Nato il nipote di Chiara Ferragni: il dolcissimo annuncio della sorella Francesca

Chiara Ferragni sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Sia dal punto di vista professionale, dove è stata scelta da Amadeus per co condurre il Festival di Sanremo, dove da poco è arrivata la reazione di suo marito Fedez, che da quello privato in quanto è diventata zia per la prima volta.

Sua sorella Francesca ha da poco dato alla luce il suo primo figlio Edoardo e il dolcissimo annuncio ha emozionato gli utenti della rete che si sono sciolti di fronte alle sue parole e al primo scatto del piccolo che siamo sicuri sconvolgerà, in senso assolutamente positivo, tutte le loro vite.

“21/06/2022” ha scritto, indicando la data di nascita del piccolo di casa, anche se soltanto oggi hanno deciso di annunciarlo al mondo intero. “Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi ❤️” ha poi concluso la sorella di Chiara Ferragni mostrando degli scatti che riguardano la nascita dell’ometto di casa.

Un momento bellissimo quello vissuto dalla coppia dove non sono mancati i commenti dei loro cari: “Non vediamo l’ora di conoscerti amore nostro “ ha commentato Valentina, la sorella minore. “Siete l’amore” ha invece scritto Marina Di Guardo, la loro mamma che non vede l’ora di poter abbracciare il suo nipotino.

Chiara Ferragni è diventata zia suggellando un altro periodo d’oro per la sua vita.