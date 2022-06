Una Vita, anticipazioni choc: tutta la verità sul doppio lutto di Acacias

La telenovela spagnola Una Vita è un successo indiscusso, ma a volte gli eventi in corso sono davvero sconvolgenti. Parleremo di due lutti che incombono sulle strade di Acacias, ecco le anticipazioni.

Ebbene sì, non uno, ma due tragiche scomparse! Le anticipazioni di oggi di Una Vita sono davvero incredibili e lasciano senza parole. I protagonisti dovranno vedersela con delle situazioni per niente facili da affrontare, anzi tutto il contrario. La strada sarà in salita, e tra un evento e l’altro, prima o poi ci sarà la resa dei conti. Le due morti sono davvero inaspettate, frutto di un evento tragico, sarà fatta giustizia? Ecco la verità.

Come se non bastasse, non si tratta solo delle due morti, ma ad Una Vita saranno proprio queste due grandi assenze a smuovere altri eventi. Si innescherà una concatenazione di cause che porteranno ad altro malessere per alcuni personaggi, mentre per altri ci sarà una svolta determinante.

Si tratta di Ramon e Fidel, saranno loro ad entrare in gioco per rendere giustizia ai tragici eventi passati. Fidel è il misterioso straniero che darà una spiegazione al dolore vissuto.

Una Vita, anticipazioni: rivelato il colpevole delle morti

Tra gli ultimi eventi si è parlato di una vera crisi tra Antonio e Genoveva, soprattutto quest’ultimo è stata ed è tutt’ora protagonista indiscussa. Rimasta incinta farà di tutto per non portare avanti la gravidanza, ma anche il suo piano per ottenere il gas nervino. Ma non solo, perché il già citato Fidel darà notizia di chi in passato si è macchiato del terribile crimine che ha portato al doppio lutto che ha sconvolto il quartiere più ricco di Madrid.

Dopo diversi anni si torna a parlare del fatidico attentato che ha mandato in frantumi i sogni di alcuni personaggi. Le anticipazioni di oggi sono una vera bomba, perché finalmente verrà fatta giustizia a due volti indiscussi della soap. Si tratta di Antonio e Carmen, che persero la vita per colpa di un attentato fatto da anarchici.

Ma è proprio nello scavare nel passato che salta fuori il nome di colui che ha innescato l’ordigno, Leonardo, un rivoluzionario che ha agito nel suddetto modo per ottenere un compenso economico. Ha distrutto delle vite per avere dei soldi in cambio. Ma per Fidel non finisce qui, perché ucciderà il colpevole, informando dei fatti Ramon.

Non si tratta delle uniche verità saltate fuori, anche Genoveva con i suoi interrogatori ha scoperto delle verità clamorose. Al momento però, era necessario conoscere la ragione dei due lutti più tristi.

Quest’ultimo con il cuore sereno per la giustizia fatta, partirà per qualche tempo con Lolita, dimenticando per un po’ Acacias.