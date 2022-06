Test rompicapo: qual è il bicchiere che contiene più acqua?

Questo test ti manderà in crisi, scommettiamo? Non sarà facile per te indovinare la risposta in meno di trenta secondi. Vediamo cosa sai fare

Hai un cronometro, un foglio e una penna? Bene, non ti manca proprio niente, sei già pronto per iniziare il test di oggi. Questo rompicapo ha mandato in tilt il web, in molti non hanno nemmeno provato a dare una risposta. Vediamo tu cosa sai fare! Per renderti la vita più difficile, abbiamo deciso di darti soltanto trenta secondi per rispondere, pensi di riuscirci?

Non dovrai fare altro che guardare un’immagine e ragionare. Concentrati e non farti distrarre da nessuno, altrimenti non riuscirai a risolvere questo rompicapo. Dovrai capire qual è la strada da percorrere in tempi brevi, altrimenti sarai costretto ad affidarti alla soluzione. Affinché il test sia valido, fai partire il cronometro dopo aver visualizzato l’immagine per la prima volta. Poi conta fino a trenta.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo quattro bicchieri con all’interno degli oggetti: una palla da tennis, una gomma, una graffa ed un pennarello. Qual è il bicchiere che contiene più acqua? Qual è il bicchiere più pieno secondo te? Adesso fai partire i trenta secondi, trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Quale bicchiere hai scelto? Per risolvere un test del genere è assolutamente vietato sbagliare il ragionamento. Quale hai utilizzato? Qual è il criterio che hai scelto per dare una risposta? Trovi la soluzione del test qui sotto. Se hai indovinato, sappi che meriti tutti i nostri complimenti perché non era per niente facile risolvere questo rompicapo. Vuol dire che hai trovato la chiave giusta per arrivare alla soluzione.

Qualora non avessi risposto bene, sappi che non devi preoccuparti di nulla. È possibile che tu abbia soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo. Ti ricordiamo che il test non ha alcuna validità scientifica e non è un esperimento. Ha soltanto la funzione di distrazione per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Se il rompicapo dei bicchieri ti è piaciuto, sappi che nei prossimi giorni ne troverai altri, sempre molto curiosi e stimolanti come questo. A presto.