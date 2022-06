Isola dei Famosi daytime 23/06/22, forti accuse prima della finale: Mercedesz non transige

By

All’Isola dei Famosi vengono mosse dure accuse prima della finale di lunedì prossimo. Mercedesz Henger è arrivata al limite con quella che sembrava essere la sua amica Maria Laura De Vitis. Tra le due è scontro!

All’Isola dei Famosi la tensione si sente tra i concorrenti e ci sono svariati motivi per cui si sentono piuttosto suscettibili in questo periodo.

Bisogna calcolare che non mangiano da mesi e che il programma è quasi giunto al termine, mancano infatti soltanto pochi giorni all’elezione del secondo vincitore di Ilary Blasi e per questo motivo la tensione è alle stelle. Lo sanno bene Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis che durante l’appuntamento del daytime di oggi sono finite con l’essere protagoniste di un’amara discussione.

Le due avevano iniziato questo percorso da amiche, ma ora sembrerebbero essere più agguerrite che mai l’una nei confronti dell’altra.

Mercedesz Henger litiga con Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi: scontro prima della finale

Il daytime dell’Isola dei Famosi ci mostra la discussione tra Mercedesz e Maria Laura, che ieri ha avuto un duro confronto anche con Luca Daffrè.

La figlia di Eva Henger ha accusato l’ex fidanzata di Paolo Brosio di fare il doppio gioco e per questo motivo lei, durante il corso di questi ultimi giorni in Honduras, riesce a fidarsi unicamente di Nicolas Vaporidis, che secondo gli utenti della rete sarà colui che si porterà a casa il titolo di vincitore.

Maria Laura, ovviamente, non è per niente d’accordo con queste accuse e a sua volta rilancia la palla, affermando che la giovane Henger gioca un po’ troppo a fare la vittima ma nonostante tutto lei sarebbe intenzionata a conoscere la sua vera essenza, Memi, e non Mercedesz.

Queste parole hanno mandato su tutte le furie la diretta interessata, affermando che nessuno ha il diritto di chiamarla in questo modo in quanto possono soltanto le persone della sua famiglia e gli amici più cari e lei non fa parte di nessuna di queste due categorie elencate.

Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis sembrerebbero essere arrivate al capolinea, lasciandosi alle spalle quella che sembrava essere una bellissima amicizia.