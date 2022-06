Cicogna a Ballando con le stelle: Milly Carlucci perde un altro pezzo?

Senza ombra di dubbio, Ballando con le Stelle è tra i format più amati, e con esso anche la conduttrice, Milly Carlucci. Sembrerebbe però che la presentatrice dovrà affrontare un altro durissimo ostacolo.

Milly Carlucci è la conduttrice di Ballando con le Stelle praticamente da sempre! Volto storico per la Rai, questa trasmissione non sarebbe più la stessa senza di lei. Di recente, il mondo della televisione ha visto diverse evoluzioni e cambiamenti, e anche nel suo caso ci sono novità che stanno per emergere. Noi non possiamo non raccontarvele, specialmente dopo il sofferto addio di Raimondo Todaro per Amici di Maria De Filippi, averne un altro è davvero sconvolgente.

Saltano fuori nuovi incredibili dettagli sulla prossima stagione televisiva. Ovviamente Ballando con le Stelle di Milly Carlucci non potrà mancare, ma non tutto ciò che è sempre stato è destinato a rimanere tale. Ci sono stati degli eventi che hanno portato ad alcune dolorose decisioni, alcune delle quali implicano degli addii.

Il prossimo sarà inaspettato e difficile da affrontare perché alla stregua di quello di Raimondo Todaro. Un altro professionista sta per lasciare il format di ballo più seguito della Rai.

Milly Carlucci: la nuova perdita di Ballando con le Stelle

Per ogni personaggio che va via dal programma di danza, ce ne sono degli altri che vengono. Tra le news è venuto fuori che ci sarà una concorrente pazzesca ed amata dal pubblico, peccato che però l’addio di oggi non è facile da digerire. I tempi cambiano, e con essi c’è un cambio generazionale che influisce sotto diversi aspetti. Milly Carlucci deve essere pronta a tutto, anche a questa separazione.

Il protagonista della notizia di oggi è Samuel Peron! Noto coreografo e ballerino di Ballando con le Stelle, sta vivendo un periodo di grande gioia e innovazione. Innanzitutto perché sul fronte personale ha raggiunto ben nove anni di relazione con Tania Bambaci.

Lei è una nota attrice e modella di origini sicule. E’ di Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, e l’abbiamo conosciuta in fiction come Squadra Antimafia, poi ancora Maltese, e anche Il romanzo del Commissario, ed infine Il cacciatore.

Dopo un periodo di litigi ed incomprensioni, dovuti soprattutto al fatto che lei si sentiva trascurata per i continui impegni e sacrifici fatti per la danza da parte di lui, si ritrovano e adesso aspettano un bambino. Non si sa se sarà maschio o femmina, né tantomeno il periodo, quel che è certo è che sono colmi di gioia, e che ci sono altre novità.

Tra queste che riguardano la trasmissione, c’è il ritorno di fiamma per un’amata coppia, i fan sono senza parole. Per quanto riguarda il format però, si parla anche del possibile addio del protagonista di oggi.

Si mormora che potrebbe lasciare il format per raggiungere il suo sogno nel mondo della conduzione, ma niente è ancora affermato al 100%. Il pensiero che Milly possa perdere anche lui è sconvolgente, ma del resto il mondo dello spettacolo è ricco di sorprese.