Salta fuori la verità tra Aka7even e Giulia Stabile

Aka7even è uno degli ex cantanti di Amici 20. Nella sua edizione gareggiarono anche nomi come Giulia Stabile (vincitrice) e Sangiovanni.

L’ex allievo di Anna Pettinelli ha già vissuto grandi sfide fuori dal talent show. Ha guadagnato il suo primo disco di platino, gareggiato al Festival di Sanremo e iniziato il suo tour.

Ma ecco che salta la verità su Giulia Stabile, ballerina e fidanzata di Sangiovanni. Scopriamo cosa ha svelato

Aka7even, Giulia Stabile e non solo! Salta fuori la verità

Aka7even, nella scuola di Amici, ha creato un forte legame con la ballerina Giulia Stabile. Entrambi gareggiavano nella squadra di Anna Pettinelli e sono riusciti ad andare avanti mano nella mano fino alla finale. I due sono ancora amici e se possibile il loro legame è divenuto anche più forte.

Il cantante racconta del suo rapporto con la vincitrice di Amici 20 una volta usciti dal talent show. Aka7even, ospite a Casa Chi nel programma condotto da Rosalinda Cannavò, parla della loro amicizia, mentre Sanremo provoca lo scontro tra Loro due.

“Con Giulia c’è un rapporto bellissimo. Lei per me è come una sorella minore. C’è un bene fortissimo e ci vediamo spesso quando scendo io a Roma o sale lei a Milano. Ci vediamo quasi sempre almeno quando possiamo” rivela il ragazzo molto contento.

Rosalinda domanda poi al cantante se è fidanzato o meno. L’ex allievo della Pettinelli è single, sta emotivamente molto bene e aggiunge: “Sto benissimo e ho affrontato un precorso per stare bene con me stesso. Mi sento bene in tutto e con l’approccio con le altre persone“.

Aka7even ha trovato un nuovo amico anche in questa ultima edizione di Amici 21, mentre giunge il capolinea tra Serena e Albe. Si tratta di LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, anche se il loro rapporto esiste già da molto tempo.

“Sì mi avete visto ultimamente con Giulia Stabile e LDA. Se c’è qualcosa che bolle in pentola con loro? Qualcosa di sicuro con Luca, nel senso che tra noi c’è un rapporto forte che arriva prima del mio Amici. Eravamo già legati prima della mia edizione” confessa il cantante e conclude: “Lui per me è come un fratello e c’è un rapporto fantastico. C’è feeling e in studio abbiamo buttato qualcosa giù insieme. Quindi mai dire mai, potrebbe uscire qualcosa“.

Nel mondo della musica ci deve essere competizione, ma anche collaborazione. Aka7even è un ragazzo che attraverso la sua verità ci fa capire quanto è buono e umile