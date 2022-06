Oggi è il re degli influencer, ma com’era prima del successo? Irriconoscibile

È diventato famoso sui social da giovanissimo: il suo fisico era diverso: oggi è diventato il re degli influencer. Che cambiamento negli anni

Diventare influencer spesso può cambiare la vita di un personaggio, che sia esso famoso o no. E di certo non è lo stare al pc o con lo smartphone in mano che genera questo cambiamento. Ci sono tanti fattori che non possono essere divisi dal carisma, dall’abilità e dalla capacità di farsi conoscere e “arrivare” al pubblico. Al Grande Fratello abbiamo conosciuto Denis Dosio, uno degli influencer più famosi. Giovanissimo, appena 20 enne, è nato in Brasile, ma italiano di adozione: viene da Forlì.

E’ un cantante e soprattutto un grande influencer, molto amato sui social, dove è una vera e propria star. Lo abbiamo conosciuto soprattutto per le ospitate nei salotti di Barbara d’Urso, dove si è fatto conoscere dal grande pubblico. Ha cominciato il suo percorso nel mondo dei social con un canale Youtube, nel quale ha semplicemente raccontato la sua vita. E’ diventato sempre più famoso, anche se il tentativo di entrare nel reality “Il collegio” non è andato bene.

Denis Dosio, un grande influencer che qualche anno fa sembrava un “ragazzino”

Tuttavia si è comunque inserito in quel contesto, come amico dell’allievo Luca Vittozzi. Successivamente lo sbarco prima su Instagram e poi su TikTok, dove ha trovato un grande seguito. Ben 1 milione e mezzo di follower, raggiunti soltanto sul social cinese. E’ sbarcato poi nel mondo della musica, con due singoli molto famosi. “Non mi tocchi” e “Fatto a regola d’arte”, uscito a luglio del 2020. Ma il buon Denis è diventato famoso anche per ilsuo fisico eccezionale. Addominali scolpiti e ciuffo ribelle. Incanta donne e uomini con quell’aria da ragazzino affascinante.

Eppure appena qualche anno fa appariva molto diverso. Del resto, quando ha esordito nel mondo social era poco più che un ragazzino. Magrolino, sicuramente esile e con un viso che decisamente ricordava più un giovanotto che un uomo. Ma tanta palestra e una accresciuta autostima lo hanno letteralmente cambiato negli anni, e oggi è decisamente un bellissimo ragazzo.