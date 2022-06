Ex vippone vuota il sacco: “Vedremo tutte facce nuove!”

“Vedremo tutte facce nuove“: ex vippone vuota il sacco

Alfonso Signorini si sta dedicando alla creazione del cast del Grande Fratello Vip 7. Tra tre mesi la porta rossa della Casa più spiata d’Italia verrà riaperta e non vediamo l’ora.

Molti si stanno domando chi farà parte della prossima edizione. Sono uscite già le prime indiscrezioni, ma niente di ufficiale ancora.

Ci pensa un ex vippone della Casa a vuotare il sacco. Scopriamo insieme cosa ha rivelato

“Vedremo tutte facce nuove“: Giacomo Urtis vuota il sacco

Giacomo Urtis è un notissimo chirurgo di personaggi famosi, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il ragazzo ha partecipato ben due volte al programma: una da singolo e nella scorsa edizione in coppia con Valeria Marini.

Urtis ama il mondo del gossip e lo spettegolare, mentre un concorrente torna single per entrare nella Casa.

Ospite a Isola Party, l’ex vippone parla delle dinamiche che stanno avvenendo in Honduras soffermandosi sulla storia di Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger.

“Non è la prima volta che sento ‘no, perché ci dobbiamo frequentare fuori’. Va bene, ma là non c’è niente da fare. Le persone che dicono così è perché sei là che stai giocando e magari non vuoi creare dinamiche” commenta Giacomo e conclude: “Non vuoi esporti, allora stai veramente giocando, stai facendo il tuo gioco e basta“.

Ma tutti vogliono sapere di più sul cast del Grande Fratello Vip 7 e sicuramente Urtis sa qualcosa, mentre Alfonso Signorini si trova a Mykonos con Loro.

Come volevasi dimostrare l’ex gieffino sa già molte cose e vuota il sacco a Isola Party.

“Mi chiamano la tomba e non posso parlare, poi mi dicono la tomba scoperchiata. Vi anticipo solo che sarà pazzesco, nuovo, vedremo tutte facce nuove, quindi sarà figo, roba nuova che non siamo abituati a vedere, non i soliti che vanno in tv” svela Giacomo e aggiunge: “Un po’ di gente nuova, fresca. Ho percepito nell’aria questa cosa, poi non lo so, mi faccio gli affari miei”.

Insomma, grandi aspettative per la prossima edizione del GF Vip. L’anno scorso il pubblico si è detto un po’ annoiato dalle dinamiche e Alfonso Signorini ha voglia di rinnovarsi. Io fremo nell’attesa di scoprire chi ci terrà compagnia per mesi