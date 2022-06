Test: sei un buon osservatore? Non riuscirai mai a trovare l’errore

Pensi di riuscire a trovare l’errore presente in questa immagine? Vediamo se riesci a risolvere questo test di osservazione, hai soltanto trenta secondi

Hai mai notato un dettaglio che gli altri non hanno visto? Se ti è capitato, vuol dire che sei un ottimo osservatore e riesci a vedere dei particolari difficilmente percettibili dalle persone comuni. Questa capacità ti aiuterà molto nella vita perché ti metterà nella condizione di comprendere in anticipo le mosse del tuo avversario o ti consentirà di risolvere un problema in tempi piuttosto brevi.

A proposito di tempi, per renderti la vita più difficile abbiamo deciso che dovrai risolvere questo test entro trenta secondi. Sembrano pochi, ma un buon osservatore non avrà alcun problema a trovare la soluzione. Non dovrai fare altro che aprire il cronometro del tuo smartphone e far partire il conto alla rovescia quando inizierai ad osservare l’immagine.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, si tratta di una scena ambientata nell’epoca primitiva. In questa immagine c’è un errore, quale? Hai notato il dettaglio errato nell’immagine? Adesso fai partire i trenta secondi, trovi la soluzione del test qui sotto. In bocca al lupo.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è necessario osservare bene tutti i dettagli, cercando di eliminare immediatamente quelli inseriti nell’immagine soltanto per farti sbagliare. Se hai effettuato questo tipo di operazione, è quasi certo che tu abbia individuato l’errore e che adesso tu stia aspettando la soluzione per vedere se hai indovinato. Sarai accontentato tra poco. Ecco la soluzione del test.

Se non hai trovato l’errore o hai perso troppo tempo, non preoccuparti. Forse hai soltanto bisogno di allenarti con altri test simili a questo. Prova a risolverne uno al giorno, vedrai che migliorerai in pochissimo tempo. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un piccolo intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Non si tratta di un esperimento.

Il test è terminato, speriamo ti sia piaciuto. Hai trovato l’errore? Era nelle mani di uno degli uomini, la torcia non esisteva ancora. Sarebbe stata inventata alcuni millenni dopo. Lo avevi notato?