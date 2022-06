Isola dei Famosi daytime 24/06/22, Maria Laura non si arrende: è scontro con Mercedesz

All’Isola dei Famosi Maria Laura De Vitis non ha alcuna intenzione di arrendersi ed ha acceso un nuovo scontro con Mercedesz Henger.

All’Isola dei Famosi è tornato in onda sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento con il suo daytime. Anche oggi, manco a dirlo, non sono mancate le tensioni tra i concorrenti. In particolar modo tra Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis.

Quest’ultima era rimasta piuttosto delusa come sono andate le cose tra loro ed è convinta che la figlia di Eva Henger l’abbia soltanto usata soltanto per arrivare in finale ed una volta ottenuto ciò che voleva, l’ha buttata via come se niente fosse.

La De Vitis ne ha parlato amareggiata con Luca Daffré e quest’ultimo le ha prontamente consigliato di cercare un nuovo confronto ma le cose non sono andate come previsto in quanto c’è stata un’ulteriore lite tra le due.

Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger hanno litigato all’Isola dei Famosi e quest’ultima non ha potuto fare a meno di rimanerci male a sua volta in quanto desiderava un finale diverso.

Mercedesz Henger delusa da Maria Laura De all’Isola dei Famosi: scontro prima della finale

Maria Laura De Vitis ha fatto notare a Mercedesz Henger che durante la loro scorsa litigata all’Isola dei Famosi, lei non l’ha affatto insultata ma soltanto elencato le cose che di lei non le vanno proprio già in quanto ritiene che lei abbia adottato un atteggiamento da vittima.

La figlia di Eva Henger, invece, è di tutt’altro parere, convinta che non è possibile andare avanti in un chiarimento elencando tutti i possibili difetti dell’altra persona. Tant’è che le due sono di nuovo punto ed a capo e non sono riuscite a trovare una soluzione, ma Mercedesz ha ribadito che vuole godersi questi ultimi giorni in Honduras senza dare vita ad ulteriori litigate.

Questo però l’ha spingerà a fingere buon viso a cattivo gioco con l’ex fidanzata di Paolo Brosio oppure le due si limiteranno ad ignorarsi per questo poco tempo che resta per poi dirsi addio dopo l’elezione del vincitore di Ilary Blasi? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra lo.