Passione alle stelle per la coppia del GF Vip, ma il web la asfalta

Sensualità, passione e amore, sono gli ingredienti delle vacanze perfette per la coppia più chiacchierata del GF Vip! Cosa avranno combinato questa volta? Non c’è tregua che tenga per questi due.

L’amore senza passione è come un cielo senza stelle, manca la poesia. Ebbene, la coppia del GF Vip di cui parleremo oggi è tornata sotto l’occhio del ciclone. A loro non occorre far molto, ma quel poco che fanno salta subito all’occhio, perché di certo non passano inosservati. Nuovi progetti in ballo per il loro futuro da artisti, ecco di chi si sta parlando e perché hanno scatenato un chiasso social di questo livello.

Il GF Vip è stato il reality che nel corso dell’ultimo anno ha sbancato con lo share! Studiato nei minimi dettagli, ha regalato intrattenimento ad ogni singolo appuntamento, quasi come se fosse una soap imperdibile. I concorrenti, gli amati vipponi di Alfonso Signorini, sono stati in gioco al 100% con tutta la loro persona, senza risparmiarsi.

E ciò è stato palese, anche perché li abbiamo visti ridere e giocare, ma anche commettere errori e scontrarsi. Scopriamo cos’è accaduto a distanza di tempo dalla fine della trasmissione.

Coppia GF Vip: bufera sul web, post e commenti di fuoco!

Un altro aspetto da evidenziare è il continuo cambio di concorrenti che subentra ogni anno, ma non solo. Perché al fianco di nuovi volti ne subentrano altri già noti, infatti per la prossima edizione del GF Vip tornerà un concorrente nelle vesti di single, magari innescherà delle dinamiche interessanti. Il pubblico non attende altro, nel frattempo si seguono i beniamini della passata stagione, soprattutto quelli protagonisti della notizia di oggi: Ahi que calor!

Si sta parlando proprio di Alex Belli e Delia Duran, non riescono proprio a scomparire dalle scene! Hanno creato attorno alle loro persone, un interesse che non passa via facilmente. Qualsiasi loro gesto è fonte di chiacchiera, come l’ultimo che ha scatenato la bufera sul web.

Il duo dell’amore libero ha deciso di passare le vacanze a Mykonos. Tappa greca molto ambita da chi vuole passare del tempo al mare, mangiando del buon cibo accompagnato dall’ottimo vino locale. Come ogni vacanza che si rispetti merita delle foto per immortalare il momento, ma è proprio qui che subentra la bufera.

I loro scatti sono di certo bellissimi, ma amaramente criticati perché per niente naturali! Infatti, al commento “scatti rubati”, ne subentrano altri di questa tipologia: “Molto naturali le foto… si vede che il paparazzo li ha presi alla sprovvista!”

Insomma, è evidente il clamore mediatico attorno al loro amore! C’è anche un ex gieffino che sbarcherà alla corte di Uomini e Donne della De Filippi, condizione che testimonia il successo di questi personaggi ai quali basta fare delle semplici foto ricordo per tornare al centro del gossip!

Per quanto riguarda gli impegni di lavoro, l’ex Jacopo Caselli di Centovetrine potrebbe approdare in un’altra soap opera. Si vocifera che Alex assumerà il ruolo di portiere da Un posto al Sole, per via del ritiro dalle scene dell’attore Rispo, ma al momento poco è stato confermato. Nel frattempo, attendiamo ulteriori evoluzioni delle loro vacanze al mare, restiamo aggiornati!