Sogni di diventare influencer? Forse appartieni ad uno di questi segni

Non riesci a fare a meno di pubblicare qualcosa in tempo reale sui social network? Probabilmente appartieni ad uno di questi segni zodiacali

Sei una di quelle persone con la mania dei selfie ed in perenne diretta Instagram? Non riesci a fare a meno di postare su Facebook il piatto che stai per mangiare? Commenti tutti i post dei tuoi amici, dicendo la tua opinione anche quando non viene richiesta? Probabilmente sei una persona che ama frequentare i social network più del mondo reale e questo non è sempre un aspetto positivo.

I social network aiutano ad interagire con altri ma non possono sostituire il mondo reale, non dimenticarlo mai. Oggi scopriremo quali sono i tre segni zodiacali che sono sempre sui social network, quelli che hanno fatto l’iscrizione a Twitter quando nessuna sapevo nemmeno cosa fosse. Pensi che il tuo segno rientri in questa classifica? Potrai scoprirlo tra poco.

I segni zodiacali che amano i social network

Bilancia: al terzo posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. Questo segno è spesso ambiguo, infatti non va d’accordo con tutti. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco segue i temi virali e li commenta sui social network, cercando di attirare l’attenzione degli altri. A volte ha successo ed altre volte no ma non importa. Le spiagge sono piene? Alla Bilancia piace il mare e quindi il selfie il costume è perfetto per ottenere qualche like su Instagram. Il profilo social di una persona appartenente a questo segno è sempre molto curato e aggiornato.

Leone: al secondo posto in classifica c’è il segno del Leone. Il carattere forte di questo segno è soltanto un tentativo di mascherare alcune sofferenze. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco passa tantissimo tempo sui social perché soltanto nel mondo virtuale riesce veramente ad essere come sogna. Il Leone vorrebbe essere un leader e comandare su tutti, purtroppo non è sempre possibile. Imporre le proprie idee agli altri lo aiuta ad aumentare la sua autostima.

Gemelli: il primo posto di questa curiosa classifica va al segno dei Gemelli. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco amano occuparsi delle vicende degli altri. Il segno dei Gemelli adora il gossip, consulta i profili degli altri, alla ricerca di qualche novità da spettegolare con gli altri sotto l’ombrellone. Questo segno passa molto tempo davanti al computer o con lo smartphone in mano, dimenticando spesso le questioni più importanti, come andare a fare la spesa o chiudere le finestre prima di uscire di casa.