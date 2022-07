Test: scegli un vestito e scopri la tua vera personalità

By

Qual è la tua vera personalità? Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere grazie ad un vestito. Questo test ti sorprenderà

Guarda con attenzione l’immagine in basso, ci sono tre vestiti diversi. Il primo è molto colorato, il secondo è nero ed il terzo è bianco. Anche se questi sono abiti femminili, il test va bene per tutti perché è molto fluido. Quale abito preferisci? Quali sono i colori che indossi di solito? Fai la tua scelta e non pensarci troppo, stiamo parlando dei tuoi gusti personali. Lasciati guidare dall’istinto e poi indica uno dei tre numeri.

Questo test non ha alcuna validità scientifica, non c’è nessuna tesi alle spalle delle assegnazioni dei profili. È soltanto un semplice passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori, ai quali vogliamo regalare qualche minuto di relax. Adesso scegli il tuo vestito preferito e scorri il testo verso il basso. Troverai tre profili, soltanto uno è il tuo ed è quello che ti farà scoprire i dettagli più nascosti della tua personalità.

I profili del test

Vestito colorato: sei una persona solare, hai tanta energia e sei sempre sorridente. La tua empatia piace molto agli altri, il tuo carattere è unico nel suo genere. Sei il mattatore della festa, il protagonista assoluto. Quando entri in una stanza, tutti si girano per osservarti e per copiare le tue mosse. Sei egocentrico ma non presuntuoso, ti piace essere il protagonista senza voler per forza importi sugli altri.