Nuovo amore per Dayane Mello? Il fortunato arriva dalla musica!

Non ci si può dimenticare di Dayane Mello, l’ex gieffina non starà mai dietro le quinte! La modella brasiliana è su tutti i giornali, e la ragione fa sorridere i fan che la seguono da sempre.

Dall’edizione del Grande Fratello Vip alla quale ha partecipato Dayane Mello è passato più di un anno, ma tanto è stato il successo che ancora la vip è al centro dell’attenzione mediatica. Di assoluta bellezza, ma anche con un caratterino niente male, è una donna che ne ha affrontate tante. Negli ultimi tempi ha vissuto degli episodi intensi e in parte traumatici, dal lutto in famiglia fino alla controversa vicenda del format brasiliano La Fazenda. Insomma potrà anche lei credere nella felicità? Oggi vi sveliamo di sì, ecco perché!

Sembrerebbe che Dayane Mello stia frequentando un personaggio attivo nel mondo della musica, e che soprattutto questo sia amatissimo dai giovani. Che si tratti di un flirt molto passionale è stato confermato da scatti online, ma se ci sia qualcosa di più tocca a noi indagare.

La notizia arriva dai social media e da alcuni occhi che di gossip non ne perdono una. Ecco di chi si tratta e quali sono le fonti che accertano il fatto.

Dayane Mello ha un nuovo amore? Arriva la conferma!

Gli indizi dal web sono ormai elementi essenziali per scoprire i dettagli della vita privata dei personaggi del mondo dello spettacolo. I fan seguono assiduamente i propri beniamini, così non possiamo non condividere questa chicca. Inoltre, la stessa Dayane sembrerebbe essere legata con un gieffino dell’ultima edizione, dimostrando di essere ancora tra i protagonisti del format per diverse ragioni, e non solo per la sua amicizia con Soleil Sorge. Insomma, sveliamo i retroscena inediti del suo nuovo amore, ecco gli indizi!

Se vi dicessi che la nuova fiamma è un personaggio presente nel mondo della musica dal 2017, chi vi viene in mente? E’ stato l’anno nel quale ha ottenuto un grosso successo, le sue hit sono state dei tormentoni dell’estate.

Galeotte sono le Instagram stories dei diretti interessati, qui condivise, soprattutto quella nella quale un tatuaggio è saltato all’occhio ed è stato immediatamente riconosciuto dai fan. Queste informazioni non potevano passare inosservate, perché gli stessi non lo confermano al 100%, ma hanno seminato indizi qua e là proprio in queste foto a tempo determinato. Solo i più attenti come Giuseppe Porro di Very Inutil People potevano non perdersi questa chicca e farcela presente!

Il nome, Federico Orecchia suggerisce qualcosa, oppure è necessario chiamarlo con il suo nome d’arte? La nuova fiamma di Dayane è proprio Boro Boro!

Il cantante di origini torinesi è comparso nella storia di Instagram sopra riportata, e viceversa nel profilo ufficiale della modella brasiliana. Senza tag o chissà quale riferimento, fanno comunque intendere che tra loro ci sia qualcosa.

Lanciato con il singolo Gamberetti, circa 5 anni fa, è stato anche molto chiacchierato per la fine della sua relazione dovuta da presunti tradimenti da parte di lui, con la fitness model Roberryc, pseudonimo di Roberta Carluccio, anche lei di Torino.

Si tratta di una possibile nuova coppia molto particolare, anche perché la stessa modella non è una che le manda a dire. Infatti, l’ultimo attacco di Dayane nei confronti di Manuel Bortuzzo causa un forte clamore, ma non è l’unico evento destinato a sconvolgere tutto.

In attesa di ulteriori dettagli, restiamo aggiornati per non perdere l’evoluzione della situazione.