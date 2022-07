Altro che amori: “Tutte bugie a Uomini e Donne”. L’ex cavaliere svela tutto

Uomini e Donne è nel mirino dell’ex cavaliere del Trono Over che ha raccontato inediti retroscena sul programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne continua a tenere compagnia i suoi fedeli sostenitori anche quando va in onda, perché le dinamiche che vedono protagonisti i personaggi, o ex in questo caso, dello show non accennano a diminuire.

Questa volta a rompere il silenzio è un ex cavaliere, precisamente Simone Virdis che intervistato ai microfoni di Fralof per PiùDonna ha rivelato tutti gli altarini di cui il pubblico del piccolo schermo non è a conoscenza. L’ex cavaliere, infatti, ha rivelato che se potesse tornare indietro si vivrebbe quest’esperienza in maniera completamente diversa in quanto non avendo seguito bene il programma in precedenza non era preparato alle sue dinamiche.

In particolar modo Simone si scaglia contro i personaggi fissi del programma (Gemma Galgani, Armando Incarnato, Ida Platano e Riccardo Guarnieri) accusandoli di essere lì soltanto per cercare visibilità e non per trovare l’amore e non solo.

Simone Virdis contro Uomini e Donne ha anche sbugiardato ben due famose dame dello show con cui ha avuto una frequentazione.

Simone Virdis svela tutti gli altarini di Uomini e Donne: “Ero impreparato”

Simone Virdis non si è di certo risparmiato nei confronti di Uomini e Donne, dove una coppia sembrerebbe essersi detta addio dopo solo un mese di amore, per poi soffermarsi su due dame che ha frequentato al Trono Over: Valentina Autiero e Veronica Ursida.

La prima infatti gli avrebbe fatto promettere di negare il bacio che si sarebbero dati per poi parlare dell’argomento in puntata facendolo passare come un bugiardo al centro studio. Per quanto riguarda Veronica, che all’epoca frequentava anche Armando Incarnato, che dopo Uomini e Donne è venuto allo scoperto, la situazione è un po’ più complessa: “Con lei mi sono sentito per mesi, la redazione neanche lo sapeva“ ha dichiarato l’ex cavaliere, ammettendo di aver sentito una dama di nascosto per molto tempo.

“Lei mi chiese di cancellare tutto quello che ci eravamo scritti perché eravamo sotto osservazione” ha poi proseguito: “Mi disse che in trasmissione avrebbe lasciato Armando per uscire con me. In studio, poi, decise di rimanere con lui, senza neanche avvisarmi“ ha poi dichiarato, muovendo gravi accuse nei confronti di Veronica.

Lui in studio avrebbe poi raccontato ogni cosa, ma lei avrebbe negato il tutto: “Sono passato per pazzo“ ha poi concluso, lasciando trasparire una certa amarezza per com’è proseguito il suo percorso all’interno del programma.