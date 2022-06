Addio dopo un mese dalla scelta! Coppia di Uomini e Donne delude tutti

La coppia di Uomini e Donne dopo soltanto un mese di amore sarebbe pronta a dirsi addio deludendo tutti i loro fedeli sostenitori.

Uomini e Donne aveva fatto sbocciare l’amore tra loro, ma la verità reale sembrerebbe averli separati prima del previsto. Sono sempre più insistenti, infatti, le voci che vedrebbero la giovane coppia dirsi addio dopo un solo mese dall’inizio della loro relazione.

La notizia non ha di certo stupito i fedeli sostenitori di Matteo Ranieri e Valeria Cardone in quanto da tempo i due non appaiono più insieme ed evitano di parlare l’uno dell’altra.

L’Influencer, esperta di gossip, Deianira Marzano ha provato a fare chiarezza sulla vicenda lanciando un’indiscrezione bomba sulla coppia che sembra confermare che questa relazione sia terminata prima ancora di vedere la luce al di fuori degli studi Elios di Roma.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone pronti a dirsi addio dopo Uomini e Donne: l’indiscrezione bomba

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, che sono finiti nella bufera dopo Uomini e Donne, non si vedono insieme da diverso tempo ed evitano di rispondere alle domande che i loro fedeli sostenitori fanno sulla vita di coppia, curiosi di sapere se i rumors sulla loro rottura corrispondono alla verità dei fatti o meno.

A fare chiarezza però ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano, rivelando che è soltanto questione di tempo e i due riveleranno di essersi detti addio per sempre: “Matteo risponde alle domande (dei followers) sui cani e non a quelle su Valeria“ ha fatto subito notare la Marzano, tagliante come soltanto lei sa essere in queste circostanze.

“Si mormora che il post col quale annunceranno l’addio è già pronto” ha poi concluso sganciando la bomba, rivelando non solo che i due si sarebbero lasciati ma che avrebbero anche già preparato il post per comunicare agli utenti della rete della loro rottura.

Valeria e Matteo dopo Uomini e Donne si sono detti davvero addio in maniera così repentina o si tratta soltanto di un malinteso? Per scoprire la verità, come al solito, non ci resta che pazientare e che i due ex protagonisti del Trono Classico scelgano di rivelare al pubblico come stanno davvero le cose.