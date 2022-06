Bufera su Matteo e Valeria: pesante insinuazione dopo Uomini e Donne

Pesante insinuazione dopo Uomini e Donne: bufera su Matteo e Valeria

Uomini e Donne dà la possibilità a ragazze e ragazzi di incontrare la propria anima gemella. Alcune coppie uscite dal dating show si sono fidanzata, sposate, hanno avuto dei figli e stanno ancora insieme, mentre per altri, purtroppo, non è così.

Matteo e Valeria sono una delle coppie che si sono create in questo passato inverno. Lui arrivò nel programma come corteggiatore di Sophie Codegoni. Lei lo scelse, ma la storia durò ben poco.

Ecco che poi arriva un’altra possibilità per Matteo che ritorna a Uomini e Donne nelle vesti di tronista.

Il ragazzo sceglie di uscire con Valeria, ma nelle ultime settimane partono delle pesanti insinuazioni. Vediamo insieme cosa sta accadendo

Pesante insinuazione dopo Uomini e Donne: bufera su Matteo e Valeria

Matteo e Valeria si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne. Lui molto misterioso e lei bellissima, i due escono insieme dallo studio di Cinecittà.

Nelle ultime settimane, i due sono al centro del gossip. Da quando sono usciti dal dating show, Matteo e la sua scelta non si sono quasi mai fatti vedere insieme.

A parte qualche foto iniziale, è da mesi che i due sono distanti.

Il pubblico mette in dubbio la veridicità del loro amore e anche Deianira Marzano, influencer e regina del gossip, non crede a loro due.

Mentre arriva un nuovo figlio per una ex coppia di Uomini e Donne, sempre più persone credono che Matteo e Valeria si siano lasciati.

L’ex tronista si trova adesso con la sua famiglia a fare un giro per l’Inghilterra e la ragazza non è assolutamente presente.

Il fatto più strano è che nessuno dei due pubblica dettagli o frasi che possano mostrare ai followers che loro due stanno ancora insieme.

Inoltre, nessuno dei due sta mettendo a tacere queste insinuazioni che durano ormai da settimane. E’ veramente tutto strano e misterioso.

Deianira, tramite delle storie Instagram, rivela il suo pensiero in merito a questa situazione e fa una pesante insinuazione.

Da quello che sa, pare che Matteo e Valeria non siano mai stati insieme. Sì si sono scelti all’interno di Uomini e Donne, ma una volta usciti non hanno creato niente che comprendesse la parola amore.

La coppia avrebbe deciso di uscire insieme dal programma solo per dei benefici futuri. Alla fine il programma di Maria De Filippi ti dà molta notorietà e ti permette di lavorare con molte aziende.

Volevano solamente fingere di stare insieme per un periodo per avere più follower sui social.

Valeria ha già iniziato a lavorare con delle sponsorizzazioni sui suoi canali social e quindi a guadagnare, ma Luca e Soraia si sono lasciati?

Per ora si parla solo di indiscrezioni, perché la coppia non ha ancora parlato, ma il dubbio è veramente grande.

Sinceramente trovo tutto questo molto imbarazzante se fosse vero. Questa pesante insinuazione potrebbe anche tornare. Non sarebbero né la prima né l’ultima coppia a farlo a Uomini e Donne. Devo dire che Matteo non ha fatto una bella figura nel programma se questa indiscrezione dovesse essere vera. Prima la fine della storia con Sophie dopo nemmeno una settimana dalla loro scelta e adesso questa finzione con Valeria. Cosa si fa per due follower in più…

Potrebbero anche aver deciso di tenere il loro amore per sé e questa sarebbe invidiabile come scelta