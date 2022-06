Il naufrago affossato così ad un passo dalla finale dell’Isola: “Viscido e venduto“

Lunedì andrà in onda direttamente in Honduras la finale dell’Isola dei Famosi. Sono rimasti sei naufraghi e sono tutti molto agguerriti. Si tratta di Nicolas, Luca, Marialaura, Carmen, Nick e Mercedesz.

Alcuni dei concorrenti sono resistiti per più di 80 giorni ed è evidente dal loro fisico, tono muscolare e forze. Sicuramente però dopo tutta questa attesa, la voglia di vincere è ancora di più.

Uno dei finalisti viene affossato nelle ultime ore proprio da Lei. Definito “viscido e venduto“, scopriamo insieme chi ha detto questo parole e perché

Luca Daffrè affossato ad un passo dalla finale dell’Isola: “Viscido e venduto“

Luca Daffrè si trova in finale nonostante sia uno degli ultimi ad essere sbarcato in Honduras. Con il suo bel fisico è arrivato all’Isola dei Famosi vincendo tantissime prove leader e guadagnandosi il rispetto degli altri concorrenti.

Al contrario di molti, lui è entrato piano piano nelle dinamiche del gruppo per capire quale erano le regole dell’Isola e si è buttato nel cercare del cibo per gli altri naufraghi.

Una ex concorrente, Lory De Santo, non ha visto di buon occhio le scelte e le azioni del ragazzo. Ha affossato il finalista in più interviste, perché crede che abbia fatto tutto ciò solo per strategia.

A Novella 2000, Lory definisce Luca un “viscido e venduto“.

“Senza di lui la mia vita è migliore. Il più viscido e venduto. Ha trasformato un complimento fisico che gli ho fatto dicendo che volevo comprarlo per non farmi nominare. Parlare con lui è patetico e deprimente” commenta duramente l’attrice.

Da alcuni veniva definito il “chupa chupa“, ovvero il lecca lecca. Luca adulava in continuazione Nicolas Vaporidis per avere la sua approvazione. Secondo Lory, il finalista è il più falso di tutti.

Ma la Del Santo non spende buone parole neanche nei confronti di Estefania, Edoardo e Guendalina che ha avuto un duro sfogo contro l’Isola.

“I più falsi, ipocriti e maleducati che abbia mai incontrato. Guendalina è stata anche scorretta” continua l’ex naufraga.

Lory, ospite anche da Isa e Chia, continua a parlare male proprio di Daffrè. Secondo lei, c’era un gruppo in Honduras che ti puntava per eliminarti, ma l’ex naufraga non è stata al loro gioco.

“Ci sono molte persone che hanno scelto questa strada, tipo Luca. Invece, Gennaro ha detto: ‘No, io ho la mia personalità’. Per loro o tutti sudditi o niente” commenta l’attrice e affossa Daffré: “Luca che invece faceva solo ciò che gli indicava il gruppo“.

Mentre un naufrago ha perso tantissimi chili, la Del Santo racconta l’episodio che più l’ha lasciata interdetta nei confronti del finalista.

“Luca una volta l’ho sorpreso a dire: ‘Lory mi ha detto che con questo fisico posso diventare leader così non la nomino’. Ma io non gli ho mai detto che se fosse diventato leader, non mi avrebbe votata. Questo lo ha aggiunto lui” spiega e confessa la donna e conclude: “Io ho solo detto che aveva un fisico tale da poter diventare leader e contrastare Roger Balduino, che non era ancora uscito. Capisci Luca quanto era viscido?”.

Luca Daffrè viene affossato duramente da Lory Del Santo. Secondo me ha ragione in qualcosa, ma in altro no. E voi cosa ne pensate? Tutta una strategia per l’Isola o Luca è veramente fatto così?