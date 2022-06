By

Dire che Stefano De Martino non sia stato una rivelazione nel mondo della conduzione, è una bugia. L’ex ballerino di Amici sta conquistando un format dopo l’altro, ce ne sono alcuni in serbo a dir poco sensazionali.

Il mondo della televisione ha i suoi beniamini, e il nome di Stefano De Martino è proprio tra questi. Talentuoso, giovane ed intraprendente, è il conduttore giusto che può abbracciare a piene mani, la rivoluzione televisiva degli ultimi tempi, ed il cambio generazionale in corso. Fare tv e spettacolo è ancora più difficile, e lui ha tutte le carte in regola, specialmente con i nuovi programmi in arrivo.

Sebbene sia stato il gossip un degli ingredienti per la sua notorietà, non si può nascondere la visibilità data dalla storia con Belen Rodriguez, il neo conduttore ha grande talento, e sta per raggiungere nuovi traguardi.

Credere nei giovani è l’atteggiamento del Direttore Stefano Coletta, il quale annuncia che non solo vede in Stefano il nuovo volto per Rai 2, ma anche l’arrivo di ben quattro appuntamenti con altrettante trasmissioni tutte diverse, ma che si aspira siano un vero successo.

Stefano De Martino sbanca negli States, e non solo!

Come se non fosse già tanto il successo televisivo, anche nelle serate Stefano De Martino è il Re della scena testimone di ciò i cachet da urlo raggiunto. Non è solo simpatico e bello, ma è anche preparato, fotogenico e pronto a buttarsi e a sperimentare nuove esperienze, mantenendo saldi i suoi ideali e desideri senza snaturarsi. La conferenza stampa di cui parleremo ha segnato l’inizio del nuovo successo in arrivo.

Appunto, il noto personaggio del mondo dello spettacolo, è un volto amato dal pubblico a casa, il quale ormai si è abituato a vederlo alla Rai. Nello specifico, è proprio Rai 2 che avrà l’ambizione di crescere con la sua professionalità, diventando il conduttore di nuovi format, e confermandone altri.

Continuerà la scalata per il successo dello share in Bar Stella e Stasera tutto è possibile, ma sono altri due gli scenari nei quali lo vedremo. Arriva anche la conduzione insieme ad Andrea Delogu di Tim Summer Hits, ma non solo.

Perché parliamo di States proprio perché inizierà a condurre un programma inedito in Italia, ma molto amato negli Stati Uniti d’America! Insomma, una grossa ambizione, a volte oscurata da chiacchiere sulle sue relazioni come le ultime sul suo conto ed Emma Marrone, ma non ci sono dubbi: Stefano De Martino è la nuova promessa della Rai!

E se lo dice il Direttore dell’intrattenimento che annuncia anche la sua presenza fissa tre volte a settimana, martedì, mercoledì e giovedì, per Bar Stella, allora siamo in attesa di nuove conferme e novità.