Dal Grande Fratello Vip al ritorno sul set: clamorosa svolta

Protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di tornare sul set a fare l’attore. La scelta è clamorosa

Non ci sono dubbi: lui è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una vera e propria star, autosoprannominatosi “The Man” e al centro di una moltitudine di voci di gossip. Tutti quelli che hanno seguito il programma (ma forse pure quelli che non lo hanno visto) sanno dell’incredibile triangolo amoroso che si è acceso all’interno della casa. Lui, entrato da sposato, ha iniziato una tormentata love story (sempre spacciata per amicizia) con un’altra concorrente.

Tutto questo con la moglie che seguiva tutto da casa: poi la sua uscita per squalifica (e riconciliare con la consorte) e a sorpresa l’ingresso nel reality proprio di sua moglie. Insomma, è successo di tutto e di più tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Un intreccio di situazioni che ha reso questi tre personaggi molto popolari, ma lui in particolare. Indubbiamente un bellissimo ragazzo, con in più una parlantina da incantatore di serpenti e indubbio carisma. Era entrato nella casa con un curriculum da attore, e ora avrebbe deciso di ripartire proprio dal suo vecchio lavoro.

Alex Belli e la clamorosa indiscrezione: ecco dove potrebbe lavorare

E il suo ritorno sulla scena ha del clamoroso: si vocifera, infatti, che Alex Belli possa entrare nel cast di Un Posto al Sole. Ebbene sì, si tratta della famosissima (e longevissima) soap opera di Rai 3, ambientata a Napoli. Le ipotesi parlano di un inaspettato addio, quello dello storico personaggio di Raffaele, il portiere di Palazzo Palladini. E’ interpretato sin dalla prima puntata (più di 20 anni fa!) dall’attore Patrizio Rispo, che ora potrebbe lasciare. E a sorpresa il suo sostituto sarebbe proprio lui, Alex Belli.

Una voce che sembra abbastanza concreta, ma ovviamente non c’è nulla di ufficiale. A quanto pare, l’addio di Patrizio Rispo potrebbe essere solo temporaneo, ma non è detto. Pare, infatti, che il popolare attore napoletano voglia ritirarsi dalle scene e godersi la pensione. E quindi il suo posto sarà preso da Alex Belli? Chissà se accetterà di trasferirsi a Napoli per lavorare, ma di certo il suo ingresso nella soap darebbe una bella scossa.