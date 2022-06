Anticipazioni Un Posto al sole: Raffaele crolla e si consola così

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 20 a venerdì 24 giugno 2022. Raffaele ha un crollo emotivo e si rifugia nelle braccia di una persona inaspettata



Comincia un’altra settimana e ripartono le puntate di Un Posto al Sole, la famosissima soap di Rai 3 ambientata a Napoli. Da oggi fino a venerdì altre emozioni e colpi di scena, con le vicende dei protagonisti che si svilupperanno anche durante questa estate. Al centro ci sarà la situazione del portiere di Palazzo Palladini, Raffaele. Avrà un crollo emotivo e si rifugerà in un abbraccio nei confronto di Elvira. Raffaele dovrà mentire al figlio Diego e questo lo farà stare male, sarà la cosiddetta goccia che fa traboccare il vaso.

Tuttavia, questa mossa lo farà rischiare grosso. Intanto, occhi puntati anche su Riccardo, che per provare a riconquistare Rossella prenderà una decisione molto delicata. Si tratta di vendere la proprietà che ha avuto in eredità, ma questa decisione ricadrà sia su Rossella che su Virginia. Tuttavia, la figlia di Michele e Silvia farà molta fatica a fidarsi di nuovo del suo ex. Intanto, Speranza si mette nei guai dopo l’arrivo di Espedito, e soprattutto di Samuel. Diego sarà molto preoccupato per Raffaele: teme che lui possa avere una sbandata per Elvira.

Un posto al sole, periodo tormentato per Raffaele

Per questo motivo lavorerà per far riavvicinare il padre a Ornella. Intanto, Niko riceve la lettera di Tregara da Eugenio. Silvia rientra da Bari e parla con la figlia Rossella, che si tormenta nel dubbio se dare o no una seconda possibilità a Riccardo. Intanto Guido sorprende Mariella e Samuel in atteggiamenti equivoci in casa, ma non se ne preoccuperà più di tanto. Tornandoa Silvia, sarà colta alla sprovvista dalla scelta di Michele. E tutto questo mentre Riccardo preme su Rossella per fare pace con lei e recuperare il rapporto.

Intanto proprio la dottoressa dovrà vedersela con Virginia in una sfida molto agguerrita. Infine, Clara sarà fortemente in crisi perché Raffaele prosegue il suo momento difficile. Un vero e proprio tunnel dal quale non riesce a uscire. Infine, Lara cercherà di ribadire la sua importanza per Roberto, provando in modo subdolo ad ostacolare Marina e infilandosi nel loro rapporto. Questo porterà a una reazione della donna.