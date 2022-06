Ogni famiglia ha le sue difficoltà, e spesso non è tutto oro ciò che luccica. A parlare è Clementina Deriu, mamma del piccolo Nicolò. Rivela dei retroscena inediti che sconvolgono, specialmente dopo le ultime dichiarazioni di Alessandro Basciano fatte ai media.

Abbiamo conosciuto Alessandro Basciano grazie all’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2021, condotto dal Direttore del magazine Chi, Alfonso Signorini. La trasmissione è stata un successo di share, ed anche il profilo dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne sembra aver avuto la sua rivalsa. La relazione con Sophie Codegoni è nata in modo inaspettato e travagliato, e sembra continuare a gonfie vele nelle realtà. Peccato che la situazione è molto più complessa del previsto.

Le parole sono affilate come le lame di un rasoio, quelle nelle quali Alessandro Basciano ha finito per caderci in pieno. L’ex gieffino attualmente è fidanzato con Sophie Codegoni anche lei ex concorrente del dating show condotto nei pomeriggi di canale 5 da Maria De Filippi.

Tra viaggi, copertine e nuovi progetti, c’è qualcosa che non quadra, specialmente a Clementina Deriu, ex compagna del giovane, ma anche mamma di Nicolò, il bimbo che abbiamo visto in tv fare sorprese al papà. Il punto è che la verità dietro tanto clamore mediatico sembra essere amara ed immensamente triste per un bambino che vive le conseguenze della separazione.

L’attacco ad Alessandro Basciano: dura confessione

Le accuse sono fulmine a ciel sereno per i Bascigoni, cioè l’insieme dei due cognomi di Alessandro e Sophie, una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo Grande Fratello Vip. I due si conoscono e si innamorano perdutamente, tanto che non mancano episodi nei quali certi gesti finiscono al centro dell’attenzione, o anche dichiarazioni di una certa importanza ai media che hanno sconvolto tutti per la celerità con la quale sono arrivate. Ed è Clementina a parlare, sia perché interna ai fatti, ma anche perché inevitabile viste le situazioni vissute.

Cinque anni di relazione e un figlio nel 2016, ma adesso sono soltanto due ex. Il duo ha vissuto un amore travolgente, finito però sul momento più bello, la crescita del figlio. Il punto è che anche due genitori separati possono garantire questa felicità, ma il problema si manifesta quando ciò non accade.

La Clementina Deriu accusa l’ex Basciano per il suo comportamento, considerandolo un papà assente. Questo perché lei stessa afferma, che oltre a passare due giorni al mese in compagnia del figlio, l’ex non si interessi ad altro. Per avere un figlio bisogna occuparsi di tutti i suoi bisogni, e cercare di vederlo il più possibile, non soltanto quel poco che è concesso.

Infatti, la donna afferma di essere stupita delle dichiarazioni di Alessandro in merito alla possibilità di avere un altro figlio, ecco quanto detto nelle sue Instagram stories:

“Bello fare i padri disinteressandosi completamente alla vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere mai a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli… ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura.”

Il messaggio è chiaro e abbastanza diretto, non ci sono dubbi. Nel frattempo Alessandro e Sophie sembrano fare sul serio ed essere più uniti che mai secondo questo scatto, ma al di la di ciò non ci sono altre conferme sul loro futuro attualmente. Clementina è senza dubbio irritata, mostrandosi diversamente da come l’abbiamo vista ospite al GF Vip, l’ex avrà davvero cambiato atteggiamento o si tratta di risentimento?

Restiamo aggiornati per le prossime news ed evoluzioni, la risposta non tarderà ad arrivare.