Test osservazione: trova le differenze tra le due immagini

Quante differenze riesci a trovare tra queste due immagini? Scommettiamo che non le troverai tutte? Mettiti alla prova con questo test

Pensi che sia semplice trovare le differenze tra due immagini? Bene, vediamo cosa sai fare. Questo test metterà a dura prova la tua capacità di osservare un’immagine e trovare tutte le incongruenze. Si tratta di un test da sempre presente nelle riviste di enigmistica. Secondo alcuni sondaggi, quello delle differenze è uno dei passatempi più amati dagli italiani, l’ideale quando sei sulla spiaggia.

Per rendere tutto più complicato, abbiamo deciso di darti soltanto trenta secondi per trovare tutte le differenze. Ma siamo anche buoni, quindi ti anticipiamo che le differenze sono soltanto sette. Sei in grado di trovarle tutte? Se ci riesci in trenta secondi, allora sei davvero un fenomeno! Prova a cronometrarti e non fermarti quando sarà scaduto il tempo, l’importante è terminare il test.

Per quanto riguarda la tempistica, è solo una questione di allenamento. Guarda con attenzione l’immagine in alto. Siamo su una spiaggia e ci sono sette differenze tra le due immagini. Quali sono? Da questo momento partono i trenta secondi per rispondere, trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Adesso arriva il momento più divertente, quello della soluzione. Quante differenze hai trovato in trenta secondi? E in quanto tempo le hai trovate tutte? Per risolvere un test del genere è assolutamente necessario isolarsi ed evitare di distrarsi. Lo hai fatto? Qualora la risposta fosse positiva, ti facciamo i complimenti perché non era per niente facile trovare le sette differenze.

Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori, ai quali proponiamo questi test per concedergli qualche minuto di relax all’interno della routine quotidiana. Come puoi vedere dall’immagine in alto, queste sono le sette differenze. Quante ne hai indovinate? E in quanto tempo?

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. Qualora fosse così, sappi che nei prossimi giorni ne troverai altri, sempre molto divertenti, curiosi e stimolanti come quello di oggi. A presto.