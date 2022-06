Amici choc: la coppia più amata ad un passo dall’addio

La coppia più amata di Amici ad un passo dall’addio

Il talent show condotto da Maria De Filippi si è appena concluso. Si tratta di Amici, la scuola che accetta ballerini e cantanti per una dura sfida.

Il vincitore dell’ultima edizione è il cantante Luigi Strangis.

Oltre ad essere un luogo di insegnamento, all’interno di Amici nascono molte coppie. Solo quest’anno abbiamo conosciuto tre nuove coppie più o meno serie. Una tra queste sta per dirsi addio, ma vediamo insieme di chi si tratta

Alex e Cosmary: la coppia ad un passo dall’addio dopo Amici

Alex e Cosmary si sono conosciuti all’interno di Amici 21. Lei ballerina e lui cantante, i due si sono aperti giorno dopo giorno, ma si sono frequentati solo una volta usciti dal programma.

Cosmary avrebbe voluto provarci anche all’interno della Scuola, ma Alex ha sempre preferito mantenere la loro riservatezza.

Una volta tornato a casa dopo la finale, il cantante e Cosmary si mostrano più volte insieme. I fan sono felicissimi e sperano che la loro storia duri a lungo. Purtroppo l’addio è vicino.

Ospite a CasaChi, Alex parla prima della sua avventura ad Amici e con chi vorrebbe tanto lavorare dei suoi ex compagni.

“Mi piacerebbe fare qualcosa con Sissi. A parte il lato persona, mi piace molto la sua voce, il genere che presenta. Mi piacerebbe molto. Anche un duetto sarebbe molto bello” commenta il ragazzo e aggiunge: “Per me lei ha una delle più belle voci in Italia appena uscite“.

Nei sogni nel cassetto di Alex troviamo inevitabilmente Sanremo: “E’ una cosa che ho sempre guardato e sperato un giorno di poterci arrivare, ma serve la canzone giusta. Non mi presenterai mai solo per presentarmi”.

Mentre spuntano altre inedite confessioni di Alex, il cantante si sposta sul vincitore di Amici, Luigi, e del loro rapporto al di fuori e dentro il programma.

“I battibecchi non nascono per una non amicizia. Lì la situazione e le dinamiche, anche il suo stesso prof, mi portavano a fare quello e a dire quello che pensavo” commenta il ragazzo.

Rina rivela che il fatto di perdere sempre contro l’altro cantante non era facile, ma adesso è come se non fosse successo nulla.

Ci sarà un clamoroso ritorno ad Amici, ma torniamo ad Alex e Cosmary. Una sola frase viene detta dal finalista che però spiega tutto.

“Sono cose da non dire in questo momento. E’ un momento particolare” confessa Rina.

La crisi è evidente e la coppia è proprio vicina ad un addio. I fan del talent show sono distrutti