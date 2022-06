La verità su Cosmary e Luigi Strangis: le inedite confessioni di Alex dopo Amici 21

Alex Rina ha partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Entrato da subito nella Scuola, il cantante riesci ad arrivare alla finale della gara posizionandosi secondo.

E’ Luigi Strangis il vincitore ufficiale, allievo che ha affrontato molte sfide contro Alex.

Il talent show è finito da qualche settimana, ma il cantante ha ancora da svelare delle inedite confessioni. Alex rivela il suo pensiero sia sul vincitore di Amici 21, sia sulla sua nuova fiamma Cosmary.

Alex è ospite a al nuovo format Dimmi di te condotto da una delle maestre di Amici, Lorella Cuccarini. Il programma viene creato apposta per parlare del talent show.

Per prima cosa, il ragazzo parla dei suoi momenti più belli all'interno della Scuola.

“I momenti più belli sono tanti in realtà, sicuramente l’entrata. L’entrata è un’emozione che non dimenticherò mai. Sono entrato un po’ in punta di piedi. Tutto così grande, luminoso” confessa il cantante e continua: “Vedi le persone che vedevi in televisione e pensi: ‘Cosa mi sta succedendo? Dove mi trovo?’. Quando prendo la maglia del serale; quando è stato prodotto il mio primo disco; il disco d’oro“.

Per quanto riguarda gli allievi con cui ha legato di più Alex, il ragazzo risponde con tutti quelli che sono arrivati in finale. Luigi e Albe lo hanno aiutato molto, ma in particolare Sissi.

“Con Sissi si era creato quello stare assieme, quel cantare assieme. Mi piace proprio lei come persona. Riservata a volte ride, a volte no. È proprio una bella persona” commenta il cantante.

Il rapporto più difficile da portare avanti è stato con Luigi Strangis, soprattutto una volta arrivati al Serale.

Alex, a tal proposito, rivela: “È sempre stato un bel rapporto dall’inizio. Poi sarà stata sicuramente colpa dei nostri caratteri. Non ci sentiamo per forza di andare l’uno dall’altro. Però è come se sai che quella persona c’è, anche se non ci vai. Magari una persona che guarda non capisce, però noi lo sappiamo. È un po’ quella l’essenza della nostra amicizia“.

L’ex allievo di Amici spiega che Luigi lo vede tutt’ora. Ad esempio, a Roma pernottavano nello stesso albergo e il vincitore è venuto a salutarlo.

Dopo il dettaglio sexy di Alex che non passa inosservato, l’intervista si sposta sulla cotta del cantante, Cosmary.

“Tra me e Cosmary va bene. Ogni tanto ci sono battibecchi come è giusto che sia in ogni relazione. Ovviamente appena sono uscito ci siamo visti subito” rivela Alex e confessa che ci sono anche delle problematiche: “Adesso ho iniziato un po’ a girare l’Italia quindi diventa complicato. Però si trova sempre il tempo. Si troverà”.

Alex è contento e felice di quello che ha raggiunto e di chi ha conosciuto all’interno della Scuola di Amici. Ha ancora più voglia di farsi conoscere