Sabrina Ferilli, una sirenetta in mare: lo spettacolo è mozzafiato

La carriera di Sabrina Ferilli è ricca di successi e traguardi, ma bisogna anche dedicare del tempo per sé stessi. L’attrice lo passa così, raccontandolo ai fan che non perdono una sola news sul suo conto.

L’estate è arrivata per tutti, e certi personaggi del mondo dello spettacolo non passano inosservati, e soprattutto non vogliono farlo. Oggi parliamo di Sabrina Ferilli e di come l’attrice continui ad incantare il pubblico con la sua genuinità ed un caratterino niente male. E’ una donna forte che non si lascia impressionare facilmente, anzi sa bene cosa vuole. Ecco come si mostra, è una versione di sé molto apprezzata.

Sabrina Ferilli inizia la sua carriera negli iconici anni Ottanta impersonando piccoli ruoli. Il suo sogno più grande è da sempre stato quello di diventare un’attrice, quindi la gavetta non l’ha mai spaventata, ed ha perseguito il suo obiettivo con successo.

E’ finalmente con il film La Bella vita di Paolo Virzì che raggiunge grande notorietà ed è maggiormente conosciuta dal pubblico, tanto che vince al Festival del cinema di Venezia il Premio Panorama e il Nastro d’argento. Da lì in poi si è cimentata in tanti ruoli cinematografici e televisivi. Ha persino doppiato e condotto programmi tv e continuato a recitare nei film del regista, come in Tutta la vita davanti nel 2008 per cui vince ancora un Nastro d’argento.

Insomma, vanta una carriera invidiata, così longeva e ricca da essere un punto di riferimento fondamentale nel mondo dello spettacolo, ma non solo. Come già detto, è una donna che sa ciò che vuole, e che non ha nessun timore ad essere sé stessa.

Sabrina Ferilli incanta tutti: è una sirenetta!

La forza di essere sé stessi incanta tutti, perché è la personalità l’ingrediente segreto che rende le persone speciali. Non si tratta di imitazioni, ma dell’arte di essere ciò che si aspira, oppure semplicemente una versione di sé che nel corso del tempo è diventata più consapevole delle proprie capacità. Sabrina Ferilli ha dimostrato queste qualità, è sempre stata bravissima e di talento fin dai suoi esordi da come si evince da scatti passati, ma oggi racconta qualcosa in più.

Qui si mostra ai suoi fan in una versione non del tutto inedita, ma non spesso divulgata. Lo scatto in questione è quello legato alle sue vacanze, e decide di iniziare a fare i primi bagni fuori l’Italia, in Croazia.

Così, non può non immortalare il paradiso nel quale si trova, soprattutto non può non informare i fan. E’ diventata sempre più social, infatti non perde occasione per condividere scatti e foto che riguardano la sua vita.

Un’esistenza dedita al lavoro e alla passione per la recitazione, nonostante le critiche ricevute per l’assenza di figli e della sua relazione con Flavio Cattaneo. Infatti, uno dei messaggi che trasmette, è proprio quello di essere una donna al 100% pur non avendo una discendenza.

Insomma, è sempre più bella, specialmente quando anche lei si lascia andare a del sano relax estivo.