L’ex vippone glissa e lei reagisce così: nozze in vista per la coppia del GF Vip?

Il Grande Fratello è un ottimo trampolino di lancio per entrare a far parte del mondo dello spettacolo, ma fa nascere anche dei nuovi amori.

I concorrenti si ritrovano a convivere tutti insieme per molti mesi e possono conoscersi approfonditamente. Molte coppie stanno tuttora insieme e le nozze stanno arrivando per una di queste?

Vediamo insieme di chi si tratta e quale è la verità

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti al GF Vip 5. Lui prima puntava la showgirl Elisabetta Gregoraci, ma dopo aver preso qualche palo dalla donna, l’ex gieffino ha capito di essere attratto da Giulia Salemi.

I due ormai stanno insieme da più di due anni e la loro storia va a gonfie vele. I Prelemi, fan della coppia, non attendono altro che vederli sugellare il loro amore con le nozze.

Mentre Alfonso Signorini ha fatto il colpaccio senza precedenti, i due ex gieffini non hanno molto voglia di parlare di matrimonio. Non si capisce quali siano i loro “accordi” in merito e tengono molto alla loro privacy in merito a questo argomento.

Nelle ultime settima, però, circola un video fatto proprio da Pierpaolo, in cui riprende la sua fidanzata al matrimonio degli amici Giorgia Venturini e Marco De Santis.

La Salemi, al momento del lancio del bouquet, si lancia in mezzo alla folla e afferra il mazzo. Ormai Giulia è una habitué: non è la prima volta che lo prende da quando è fidanzata con Pretelli.

Proprio per la finale dell’Isola dei Famosi, la coppia viene invitata a Isola Party condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Entrambi colgono la palla al balzo per capire cosa ne pensi la coppia del matrimonio.

Il fidanzato di Cecilia Rodríguez parte proprio da Pierpaolo che cerca di cambiare argomento e fa finta di non sentirlo.

Giulia, stizzita, risponde subito: “Lui è il primo che mi dice ‘Vai amore, prendilo!’. Io sono veramente stanca di te, poi quello non è nemmeno il mio secondo bouquet, è il mio terzo“.

Pretelli mette il dito nella piaga e prende in giro la fidanzata: “Ti sei lanciata che parevi Buffon. Sai che c’ho una scaramanzia che più bouquet prendi più cala la possibilità di sposarti?”.

“Sono veramente stanca di te” sottolinea nuovamente Giulia, mentre Federica Calemme vince tanto al GF Vip.

Per cercare di salvarsi, Pierpaolo sposta l’attenzione su Ignazio Moser. Anche lui è fidanzato da anni con Cecilia Rodríguez, ma ancora non ha fatto la proposta. Cala il silenzio e gli uomini cambiano argomento.

Giulia dovrà attendere ancora tanto o no? Il GF Vip le ha permesso di trovare la sua anima gemella, ovvero Pierpaolo Pretelli, ma adesso sta a lui fare il prossimo passo per le nozze…