Tutto vero: colpaccio senza precedenti di Signorini per il GF Vip 7

Gf Vip, secondo quanto trapelato il popolare personaggio starebbe per firmare un contratto in esclusiva per due edizioni del reality

Appena archiviata anche questa edizione dell’Isola dei Famosi, è già tempo di pensare al prossimo Grande Fratello Vip. Non ci sono stati annunci ufficiali, ma è praticamente sicuro che Alfonso Signorini tornerà a settembre con la settima edizione del reality dalla casa più famosa d’Italia. E del resto non manca poi molto. Giugno è ormai andato e restano i due mesi estivi di luglio e agosto per preparare il tutto.

Ecco perché il capo autore e conduttore ha già le idee ben chiare e i preparativi assolutamente pronti. Come sempre, si comincia con l’organizzazione della squadra (o meglio la coppia) di opinionisti. Qui c’è una grande novità, perché Signorini avrebbe messo a segno un grande colpo. Come si legge su TvBlog, la nuova opinionista del GF Vip sarebbe Orietta Berti. Un personaggio molto popolare, che secondo gli ultimi rumours avrebbe firmato addirittura per ben due edizioni. Questa in arrivo a settembre, e anche la prossima del 2023.

GF Vip, colpaccio di Signorini: arriva Orietta Berti e c’è una conferma inaspettata

Se così fosse sarebbe un vero e proprio colpo da 90 per il popolare conduttore. Secondo TvBlog il contratto si starebbe firmando in queste ore, e mancano pochi dettagli per definire l’ingaggio di Orietta Berti al Grande Fratello. Tra l’altro, l’arrivo della cantante a Mediaset riguarderebbe anche una serie di altre produzioni, e non solo il reality. Di fatto la Berti parteciperebbe anche ad altri programmi. Di fatto, la cantante prenderebbe il posto di Adriana Volpe, che lascerà il suo posto. Ma chi sarà al fianco della Berti nel ruolo di seconda opinionista? Anche qui ci sarebbe un colpo di scena.

Diversamente da come si pensava, Sonia Bruganelli dovrebbe continuare a fare l’opinionista. La moglie di Paolo Bonolis aveva deciso dilasciare il reality, ma evidentemente Signorini non era d’accordo. Un lungo corteggiamento durato settimane l’avrebbe convinta. Fatta fuori la Volpe, dovrebbe essere la Bruganelli a sedere di fianco a Orietta Berti, per una coppia di opinioniste davvero invidiabile.