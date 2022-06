Enigma di logica: quanto sei intuitivo? Testa le tue capacità!

L’intuizione è un’arma vincente se unita alla capacità di ragionamento razionale. La logica non può mancare nella risoluzione di questo enigma, sei capace di risolverlo in meno di un minuto? Mettiti in gioco.

Nessuna sfida è da considerare come scontata, ogni indovinello ha un suo tranello, ma soprattutto un suo perché, sta a te individuarlo. Non significa essere i più intelligenti o chissà che, ma diventare abili a risolvere le problematiche in gioco nel modo più rapido e pratico possibile. Anche l’enigma di oggi mette in difficoltà, ma sono sicura che con qualche suggerimento sarai in grado di risolverlo in pochissimo tempo. Alla fine dell’articolo, troverai la soluzione con la spiegazione.

Le parole in un enigma di logica sono una parte fondamentale, o meglio sono gli elementi che più devono essere esaminati, perché è proprio tra le frasi che si nascondono le risposte dei rompicapo che ti proponiamo. In questo caso oltre alla logica non dovrai far uso dell’immaginazione, ma della praticità.

Cos’è l’elemento in questione? L’obiettivo è fornire la risposta corretta!

Appunto, quando ti consiglio di pensare a qualcosa di concreto e di visualizzare l’elemento in questione, equivale a dire che la risposta esatta non è qualcosa di difficile da intuire. Così, armato di questo suggerimento e del tuo sesto senso, risolverai l’enigma in meno di un minuto.

Soluzione enigma di logica: risposta insospettabile!

Cosa sono tutti questi segni indefiniti presenti in foto? I colori ne accentuano le caratteristiche. Innanzitutto, cosa può essere indefinito? Si può partire proprio dalle linee qui sopra condivise, e in questo caso quali sono le linee che possono percorrere un muro e stare in piedi senza un chiodo?

La risposta esatta è crepe!

Appunto, il termine "appesa" potrebbe averti portato un po' fuori strada, ma l'obiettivo dei rompicapo è proprio cercare di ovviare a queste difficoltà, evidenziandole senza essere tratti in inganno.

