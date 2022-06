Brave and Beautiful: gran finale al cardiopalma, epilogo stupefacente

Anticipazioni settimanali puntate Brave and beautiful. fino a giovedì 30 giugno 2022. Tahsin non si dà pace per la morte del figlio

Grande attesa per il finale di Brave and Beautiful, che proprio in questi giorni andrà a concludere tutte le vicende in sospeso senza far mancare dei grandi colpi di scena. Tahsin si tormenta per la morte del figlio e Mihriban vuole confortarla provando ad aiutarlo. Per fortuna tra i due sembra essere tornato il sereno. Intanto, Cesur si fa intervistare promettendo una ottima ricompensa a chi potrà dare qualsiasi informazione sulla scomparsa di Suhan. Per questo motivo viene chiamato dall’amica del tassista Rasim.

Lei gli spiega di aver dato un concreto aiuto a portare Riza a Korludag. La polizia comincia a indagare sul ragazzo, mentre Riza quando ne viene a conoscenza decide di ucciderlo. La situazione precipiterà. Riza sequestra Suhan si fa notare da un uomo che passa vicino alla casa dove è stata rinchiusa. Chiede di farsi prestare un telefono per chiamare Cesur e farsi aiutare. In questo modo riesce a contattare Cesur, che assieme a Tahsin corre subito a salvarla. Riza, però, si accorge di tutto e prepara una trappola per mettere definitivamente fine alla felicità di Cesur e Suhan.

Brave and Beautiful, finale tormentato per Suhan e Cesur

Hulya si rivolge a Cahide di prendersi cura di Zafer e Cahide, che dice sì e si prenderà cura del bambino. Suhan finisce in coma e sogna che lei e Cesur possono vivere felici la loro storia d’amore, riuscendo a condividere la loro gioia con tutta la famiglia. Riza si fa aiutare da un infermiere e riesce a scappare dall’ospedale psichiatrico. Si prepara a lasciare la città con una barca, ma scopre che si tratta di una trappola organizzata da Cesur e Tahsin. A questo punto Cesur rimane sotto scacco, con Riza pronto a completare la sua vendetta.

Suhan, intanto, è ricoverata in ospedale ed entra in travaglio, quindi sta per partorire. I medici, però, lanciano l’allarme e avvisano Sirin che il parto potrebbe essere fatale. Infine, la barca sulla quale Riza e Tahsin scappano, esplode davanti allo sguardo incredulo di Cesur. Appena arrivato in ospedale, scopre di essere diventato padre. Per fortuna Suhan è riuscita a salvarsi, uscendo dal coma.