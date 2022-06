Gemma Galgani non si trattiene: ecco come stanno davvero le cose tra Ida e Riccardo

Gemma Galgani ha rotto il silenzio dopo Uomini e Donne, rivelando come stanno davvero le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Gemma Galgani non ha mai nascosto di essere una delle più care amiche di Ida Platano. Le due, infatti, si supportano e si seguono anche al di fuori degli studi Elios di Roma. Basti pensare, infatti, che quando Ida partecipò a Temptation Island insieme a Riccardo Guarnieri lei corse in suo aiuto per darle tutto il supporto necessario permettendole di poter vivere quell’esperienza in maniera più serena.

Purtroppo le cose tra la coppia del Trono Over non sono mai decollate ed anche ultimamente quando ci hanno riprovato a Uomini e Donne la situazione non è affatto migliorata. Ora, a distanza di settimane da quel momento, Gemma Galgani ha rotto il silenzio su Ida e Riccardo rivelando come stanno davvero le cose tra loro dopo il loro ultimo incontro negli studi di canale 5.

Ida e Riccardo: Gemma Galgani svela come stanno realmente le cose

Gemma Galgani, durante il corso di una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, dove tra l’altro una coppia sembrerebbe essersi formata dopo la fine del programma, ha confidato le cose come stanno realmente tra Ida e Riccardo ammettendo lei stessa, nonostante la grande amicizia che li lega, che non è riuscita a comprendere alcuni dei loro atteggiamenti avuti durante le ultime settimane di messa in onda del programma.

Ma che cosa è successo quando le luci delle telecamere di canale 5 si sono spente e sono tornati alla vita di tutti i giorni? La dama di Torino è pronta a rivelare come stanno realmente le cose: “Alla fine contano i fatti e la realtà attuale: non sono tornati ad essere una coppia, come sarebbe piaciuto a tutti noi e sicuramente a me” ha ammesso senza troppi giri di parole, rivelando che la situazione non è affatto migliorata dopo la fine del programma.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne, infatti, sembrerebbero essere andati ognuno per la sua strada. Tant’è che lei ha ammesso di avere un appuntamento misterioso di cui non ha voluto svelare maggiori dettagli ai suoi fedeli sostenitori, lasciandoli con il dubbio su come stia proseguendo la sua vita sentimentale durante il periodo estivo.