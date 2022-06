Scoppia l’amore tra ex Uomini e Donne? Lui svela tutto

Uomini e Donne ha fatto nascere una nuova coppia anche dopo la fine del programma? A rivelare come stanno le cose tra loro due ci ha pensato Lui, il diretto interessato!

Uomini e Donne è in grado di formare coppie anche dopo la sua messa in onda? Il pubblico della rete è convinto di sì, in quanto sui social durante una diretta non ha potuto fare a meno di notare una certa affinità tra i due ex protagonisti del Trono Classico, deducendo che tra loro ci sia molto di più di una semplice amicizia ma sarà vero?

A rompere il silenzio, e sciogliere ogni possibile dubbio, ci ha pensato il diretto interessato che sempre sui social ha riposto alle curiosità dei suoi fedeli sostenitori rivelando come stanno davvero le cose tra loro due: tra Andrea Della Cippa e Lilli Pugliese è nato l’amore dopo Uomini e Donne?

Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese flirt dopo Uomini e Donne? La verità

Uomini e Donne, che ha permesso a numerose coppie di trovare l’amore della loro vita, come Isabella Ricci che ha condiviso un dolcissimo ricordo dopo il matrimonio, secondo i fan avrebbe fatto nascere l’amore tra Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese che hanno condiviso, nel ruolo di corteggiatori, il loro percorso al Trono Classico.

L’ex corteggiatore, che non ha mai nascosto di voler ricoprire il ruolo di tronista, senza troppi giri di parole e con un pizzico di ironia come soltanto lui sa fare, ha ammesso senza troppi problemi che tra loro non c’è niente.

Gli utenti della rete, vedendoli molto complici, hanno subito sospettato che tra loro potesse esserci qualcosa ma lui ha subito smentito il tutto affermando che sono soltanto buoni amici e niente di più. Diversa, invece, è stata la reazione dell’ex corteggiatrice che ha preferito il silenzio piuttosto che commentare il gossip che la riguarda.

Dopo di tutto la sua reazione non stupisce in quanto fin da subito si è dimostrata essere una ragazza molto introversa e che tiene molto alla sua privacy e per questo motivo avrà sorvolato la notizia che riguarda la sfera privata della sua vita dopo Uomini e Donne.