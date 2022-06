Questo ci fa capire che non è assolutamente fidanzato e che la probabilità di vederlo a settembre a Uomini e Donne è molto alta. Pronto per partire per la Puglia in vacanza, Maria De Filippi non ha ancora chiamato il ragazzo per sapere se parteciperà al Trono Classico.

Andrea, però, in una passata intervista per Mondo TV 24 rivela che accetterebbe molto più che volentieri questa proposta.

Andrea Della Cioppa non ha incontrato nessuna nuova fiamma e non sta frequentando con Lilli Pugliese. La conduttrice di Uomini e Donne proporrà veramente il trono all’ex corteggiatore o sono solo dei castelli in aria che ci stiamo facendo noi? A settembre sapremo tutto!