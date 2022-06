Cachet Isola dei Famosi 2022: cifre folli per i naufraghi, svelati i guadagni

Cachet Isola dei Famosi 2022: quanto hanno guadagnato tutti i naufraghi con la permanenza in Honduras? Svelate le somme.

L’Isola dei Famosi 2022 termina ufficialmente domani, lunedì 27 giugno, quando Ilary Blasi decreterà il vincitore tra Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro, Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis e Nick Luciani, ma quanto hanno guadagnato tutti i naufraghi durante le settimane trascorse in Honduras? Chi ha portato a casa il cachet più alto tra tutti i concorrenti?

Il vincitore intascherà un montepremi di 100mila euro di cui la metà sarà devoluta in beneficienza. Alla montepremi, tuttavia, si deve aggiungere il cachet che la produzione dell’Isola ha garantito ad ogni concorrenti. Non tutti, però, hanno avuto la stessa somma. A svelare qualcosa in più è stata Lory Del Santo.

Cachet Isola dei Famosi 2022: parla Lory Del Santo

Il cast dell’Isola dei Famosi 2022 ha avuto concorrenti molto famosi e conosciuti dal pubblico come Lory Del Santo, Carmen Di Pietro, Nick dei Cugini di Campagna e Cicciolina e nomi meno noti come Edoardo Tavassi che è stato costretto a ritirarsi per un infortunio, Estefania Bernal che, sull’Isola, ha dato vita ad una love story con Roger Balduino poi finita, Luca Daffrè e tanti altri.

Ogni concorrenti ha così firmato un contratto con cui ha percepito un cachet, diverso in base alla popolarità del personaggio. A svelare tutto è stata Lory Del Santo nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Un giorno da pecora, il programma in onda sulle frequenze di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari

“Quanto ho guadagnato a L’Isola dei Famosi più o meno? Valeva la pena di soffrire così tanto, perché poi è tutto relativo dal valore del personaggio. Io sono stata quasi 3 mesi, ho fatto 22 puntate. No, non siamo assolutamente pagati a puntata. Loro pagano a settimana, dipende dal valore del personaggio, credo che il minimo sia 1000€ a settimana. Varia a seconda della storia che uno ha. Se valgo più di 1.000€ a settimana? Certo, 3.000€? Non posso dirlo sono sincera, diciamo che io ho un valore inestimabile. Però di più non posso dire su questo argomento”, ha fatto sapere la Del Santo