Guenda Goria e Maria Teresa Ruta: dopo il GF Vip, di nuovo insieme in tv

La televisione non aspetta altro che il ritorno di Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, un duo inaspettatamente amato! Energiche, forti e di carattere, due donne che non possono mancare nel mondo dello spettacolo.

Senza dubbio è stato il Grande Fratello Vip a far riaccendere e accendere i riflettori sul loro conto. Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sono state delle concorrenti del reality più controverso nel 2021, edizione nella quale Tommaso Zorzi ha ottenuto la vittoria, ma si è parlato di tantissimo altro gossip. Per non parlare del fatto che si è trattato della stagione più longeva di sempre! Dove le rivedremo? Ecco svelato il mistero.

Tale madre, tale figlia, insomma sono due donne che bucano lo schermo. Maria Teresa Ruta non è un volto nuovo per la tv, conduttrice, giornalista e scrittrice, è stata la prima giornalista donna ad aver intervistato Diego Armando Maradona! E’ una donna dalle mille sorprese, e con una forza prorompente. Caratteristiche che non passano inosservata e che sono state tramandate alla figlia, Guenda Goria.

La giovane ha fatto il suo debutto al GF Vip, in coppia con la mamma. Aveva già lavorato come attrice nel Paradiso delle Signore nel ruolo di Violetta Sforza, ma si è anche laureata in Filosofia ed Estetica, ha studiato danza per oltre dieci anni e si è anche diplomata al Conservatorio Verdi di Milano.

Insomma, la figlia ha tante doti e qualità che spettano di entrare in scena, e ciò accadrà in un modo ben preciso.

Guenda Goria e Maria Teresa Ruta: tornano in tv

Come se non bastasse, di recente si è sentito molto parlare di loro. Nello specifico, l’ex naufraga ha confessato dei dettagli inediti su suoi più cari amici, destando il mondo del gossip dallo stato di torpore che ultimamente regnava. Ma non finisce qui, perché da quello che si evince dal percorso fatto dalla Guenda, e dall’esperienza della mamma, Maria Teresa, le rivedremo in scena, in dei panni davvero interessanti.

Da quanto scritto sopra, si può evincere che Tale madre e tale figlia, non possono che essere le future protagoniste di un altro format molto amato. Le doti del duo sono sia date dal talento in attesa di emergere, visti gli anni di studio, ma anche dalla loro energia e intramontabile vitalità.

Vere, forti e pronte a tutto, secondo quanto detto dal settimanale Oggi, potremmo vederle calpestare il palcoscenico di Tale e Quale Show di Carlo Conti!

Alberto Dandolo è il giornalista che ha lanciato la notizia, ma ancora però niente è stato accertato. Che sia un periodo ricco di novità è chiaro, le ex vippone hanno appena partecipato ad un matrimonio a sorpresa meraviglioso, ma le novità non finiscono qui.

In attesa del risultato delle loro audizioni, sono stati confermati come giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Si vocifera che non siano state le uniche ex gieffine a partecipare ai casting. Sembrerebbe che anche Alex Belli e le Selassié siano in lizza per divenire concorrenti.