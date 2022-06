Nicolas Vaporidis svela l’inconfessabile segreto all’Isola dei Famosi 2022

By

Il segreto inconfessabile di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi 2022

Nicolas Vaporidis è un attore, nonché naufrago dell’Isola dei Famosi. L’uomo è arrivato in finale insieme a Mercedesz, Marialaura, Carmen, Nick e Luca.

Domani 27 giugno scopriremo finalmente chi sarà il vincitore di questa lunghissima edizione.

L’attore si trova in Honduras da più di 90 giorni e piace molto al pubblico. Nonostante all’inizio i telespettatori fossero scettici nei suoi confronti, adesso lo adorano.

Ma ecco che spunta fuori il segreto inconfessabile. Vediamo insieme cosa ha rivelato il naufrago all’Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis e il segreto inconfessabile all’Isola dei Famosi

Nicolas sa di essere un finalista dell’Isola dei Famosi già da due settimane. Vaporidis entra in Palapa per la prima volta e non fa una bellissima figura: durante un confronto utilizza l’appellativo maschile nei confronti di Vladimir Luxuria.

Dopo questo grande scivolone, però, l’attore riflette su quello che è accaduto e si scusa pubblicamente con l’opinionista.

Da quel momento Nicolas ha capito come funziona il reality show e decide di aprirsi di più. Sorridente, leale e anche molto schietto, il naufrago guadagna sempre più consensi ed è tra i papabili vincitori di questa edizione.

Mentre partono le forti accuse all’Isola, Vaporidis svela un segreto inconfessabile. L’attore è fidanzato da un annetto ed è innamoratissimo. Di lei sappiamo poco o nulla, ma dagli occhi sognanti di Nicolas è evidente che questo amore è puro e sincero.

Durante la semifinale, la produzione fa recapitare una lettera al naufrago. La scrive proprio la sua fidanzata che finalmente può mandare un messaggio d’amore al suo lui.

“Sono qui, esattamente dove mi hai lasciata e ti seguo ogni giorno. Posso solo immaginare quanto sia stressante fisicamente e mentalmente la vita sull’Isola, ma allo stesso tempo stai facendo un’esperienza incredibile” scrive la ragazza misteriosa e conclude: “Affronti ogni tipo di sfida con grande determinazione, resilienza e spirito di adattamento, proprio come dice la tua frase preferita di Bruce Lee: ‘Be water, my friend‘ “.

Nicolas è evidentemente emozionato. Ringrazia la sua lei e le rivela che ogni volta che si sta per comportare male o iniziare qualche discussione pensa a lei, perché la sua ragazza è il suo pensiero felice.

“La mia voglia di migliorarmi io ce l’ho grazie a lei. Non mi è mai capitato e mi fa venire voglia di diventare un uomo migliore” conclude il finalista.

Mentre Luca Daffré arriva al limite, Ilary Blasi cerca di recuperare qualche informazione su questa donna misteriosa. Insistendo per un po’ ecco svelato il segreto inconfessabile: la fidanzata di Nicolas si chiama Ali.

Ci sono voluti solo 90 giorni per farci dire questo nome; sicuramente questa ragazza deve essere molto importante per l’attore che la vuole proteggere dalle malelingue e dal giudizio altrui