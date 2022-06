La Rai non può esser tale senza Antonella Clerici e i suoi programmi! Il pubblico ha molto cari i format della conduttrice, e con essi anche tutti i personaggi che hanno fatto e fanno parte del suo mondo tv.

Passano gli anni, e con essi ci sono sempre nuovi personaggi che approdano nei format e reality televisivi, ma non solo. Alcuni diventano delle vere icone, le quali anche se stanno in secondo piano rispetto ai conduttori, in questo caso parliamo di Antonella Clerici, sono molto amati dal pubblico a casa che si affeziona nel corso del tempo. Come non ricordare la Prova del cuoco?

In questa foto la mitica Antonella Clerici non sta conducendo la Prova del cuoco, ma è approdata come co-conduttrice al Festival di Sanremo nel 2010. Sembra essere passata una vita, ma in realtà si tratta di una decina d’anni.

Nonostante ciò, qualsiasi programma o evento venga tenuto in considerazione, certi volti e personaggi non possono essere dimenticati perché hanno fatto parte della storia della televisione italiana, e la protagonista di oggi, è una di questi.

Antonella Clerici: ricordate la sua collega storica?

Di certo, di Antonella Clerici c’è molto da raccontare, perché è una donna energica e dalla grandi qualità. Ultimamente, la conduttrice ha rilasciato una confessione profonda ed inedita che lascia tutti senza parole, dimostrando ancora una volta quanto sia vera. Esserlo nel mondo della televisione non poi così scontato, anche perché riesce a legare saldamente con il pubblico, e con le anche i suoi colleghi. Proprio per questo non possiamo non ricordare il braccio destro de La Prova del cuoco, la riconoscete?

Dire il suo nome farà riaffiorare i ricordi, si tratta di Anna Moroni! La donna è stata dal 2002 fino al 2018 presente nel noto programma con un rubrica così iconica da essere indimenticabile. In quel momento, condivideva con il pubblico e la collega, la Clerici, dei consigli e delle ricette con dei trucchetti niente male.

Successivamente, insieme alla conduttrice, ha abbandonato il programma, ma non si è fermata. Presente in format di cucina come Ricette all’italiana, E’ sempre mezzogiorno e Senti che fame, nonna pensaci tu, continua a condividere il suo amore e sapere per la cucina.

E’ proprio i uno di questi programmi che ritorna con la storica collega, ma al momento dopo tanto lavoro, c’è bisogno di sano e meritato relax da come si evince in foto! Insomma, il mondo della tv non può fare a meno di lei, ma di certo oggi attiva sui social, condivide anche momenti della sua routine, anche le vacanze.