Dopo il matrimonio, l’emozionante ricordo dell’ex Uomini e Donne

Dopo il matrimonio, la coppia di Uomini e Donne ha stupito i suoi fedeli sostenitori pubblicando un emozionante ricordo della loro vita.

Dopo il matrimonio, la coppia, nata rigorosamente durante il corso della scorsa stagione del Trono Over di Uomini e Donne, ha deciso di condividere un emozionante ricordo sul proprio profilo Instagram che, manco a dirlo, non è passato inosservato agli occhi dei loro fedeli sostenitori.

Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Isabella Ricci e Fabio Mantovani! La coppia, nonostante qualche perplessità iniziale da parte di lei, non si è mai separata da quando hanno deciso di lasciare insieme il programma e mai decisione sembrerebbe essere più giusta considerato che hanno poi deciso di sposarsi e vivere insieme.

Ora, a distanza di qualche settimana dal lieto evento, sui social Isabella Ricci ha condiviso un emozionante ricordo che risale a prima del matrimonio.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani dopo Uomini e Donne: il dolcissimo ricordo incanta

Fabio Mantovani e Isabella Ricci, che dopo il matrimonio hanno lasciato l’Italia per una nuova vita, hanno deciso di pubblicare un dolcissimo ricordo sui rispettivi profili social mostrando uno scatto che risale a quando ancora non avevano celebrato le nozze ed erano “semplicemente” una coppia di fidanzati.

Lo scatto mostra in tutta la sua semplicità, il forte legame che li unisce. Si percepisce l’amore e la voglia di stare insieme nei loro occhi e per questo motivo non è passato inosservato agli occhi dei loro fedeli sostenitori che sono rimasti subito incantati dalla fotografia in questione.

Il successo di Isabella Ricci dopo Uomini e Donne, dove ha svelato un curioso retroscena su Gemma Galgani, è del tutto comprensibile considerando che durante il suo percorso al Trono Over ha sempre ha avuto una certa popolarità a causa della sua classe ed eleganza senza mai cadere nelle provocazioni che i suoi colleghi le servivano di continuo nella speranza di farle perdere la calma.

Queste sue doti sono diventate elementi rari tra i protagonisti dello show e per questo motivo il pubblico del piccolo schermo degli italiani si è subito affezionato a lei che conserva ancora un posto speciale nel loro cuore dopo la fine del suo percorso.