Test matematico per scoprire se sei un abile solutore, inizia la sfida!

Vuoi dimostrare le tue doti da matematico? Non perdere tempo, e prova a risolvere questo rompicapo. Leggi con attenzione la consegna e dai la risposta giusta in meno di un minuto!

Non avrai bisogno di calcoli fenomenali, ma di una dose di ragionamento consapevole diretta al pensiero attivo e rapido. L’elasticità mentale non è una dote con la quale si nasce, la si allena nel corso del tempo in sfide quotidiane, ma anche con un test matematico come quello di oggi. Numeri, combinazioni ed operazioni “sottintese”, sarai in grado di superare la sfida? Se scorri l’articolo avrai soluzione con spiegazione, ma prima prova a risolvere il rompicapo da solo.

Calcoli, numeri e cifre che non si assomigliano proprio, quanta follia in questo test matematico! I valori sembrano non avere alcun senso logico, ma non è proprio così. Devi essere in grado di individuare il ragionamento logico che sottintende quello matematico, e non è così scontato.

Anche perché hai pochissimo tempo, il minuto sta scorrendo, e la soluzione la si può ottenere solo con tanta attenzione. Ci stai arrivano? Scorri la pagina se vuoi vedere se hai indovinato a rispondere!

Soluzione test logico-matematico: facile e veloce!

Come già accennato, stiamo trattando numerico che sembrano non avere nulla in comune. In realtà, c’è un vero legame logico-matematico, ma bisogna scovarlo senza perdere tempo. Appunto, com’è possibile che 7×7 faccia 12? Il calcolo corretto di questa operazione palese, sarebbe 49! Stessa cosa per i numeri successivi.

Allora, cos’è accaduto nel rompicapo? Bisogna considerare quel x come un +, e la presenza di un’altra operazione, la quale lega tutte le altre sequenze numeriche: è necessario sottrarre tutti i calcoli con due!

Quindi, 7+7=14, per concludere con 14-2= 12! Stessa cosa con tutti gli altri valori. Di conseguenza 5×5 sarà 5+5=10, con 10-2= 8, poi 3×3 continuerà con 3+3=6 sottratto 2, darà 4, e 2×2 diventerà 2+2=4, 4-2= 2!

In conclusione, 6×6 è 6+6=12, -2 è 10!

