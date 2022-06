Ecco il nome del vincitore dell’Isola dei Famosi 2022: non ci sono dubbi

L’Isola dei Famosi 2022 ci ha accompagnato per tre lunghi mesi. Ilary Blasi ha condotto il programma in modo egregio in compagnia dei due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Quest’anno la produzione ha deciso di riprendersi dagli ascolti fallimentari della scorsa edizione cambiando alcune regole. I naufraghi sono sbarcati in Honduras a coppie per poi dividersi in due gruppi dopo un mese. Da qualche settimana sono tutti contro tutti e lunedì scopriremo chi sarà il vincitore ufficiale di questa edizione.

Vediamo insieme chi porterà a casa il montepremi da urlo dell’Isola dei Famosi. Ormai non ci sono più dubbi!

Ecco il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022

I naufraghi che arrivano in finale sono sei: Nicolas Vaporidis, Nick Luciani, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro e Luca Daffré.

Mentre alcuni si trovano sull’Isola dall’inizio, altri sono sbarcati nelle ultime settimane. Essendo che questa edizione stava andando alla grande, la produzione ha deciso di mandare avanti il reality show per un altro mese.

Per questo abbiamo perso alcuni personaggi come Guendalina Tavassi e altri se ne sono andati per problemi di salute, come Roger.

Ormai i giochi sono fatti e bisogna racimolare le ultime forze per la grande prova finale, mentre partono le forti accuse proprio adesso.

Il papabile vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 fa parte della vecchia guardia. Tra Carmen e Nicolas, il naufrago che si porterà a casa la coppa dovrebbe essere proprio l’attore.

Secondo più sondaggi, Vaporidis ha conquistato grandissimi consensi con il passare delle settimane.

Nonostante durante la prima settimana avesse fatto una brutta figura con Vladimir dandole l’appellativo maschile, dopo si è ripreso. Si è scusato in diretta nazionale con l’opinionista, è divenuto meno permaloso e più vero, mentre Luca Daffrè raggiunge il limite.

Molti lo hanno additato come falso all’inizio del gioco, ma in realtà lui era solo molto scettico della veridicità degli altri personaggi e quindi più chiuso.

Inoltre, Nicolas ci ha aiutato nel comprendere chi avesse o meno una maschera. Ha portato la verità sull’Isola mettendoci sempre la faccia.

Vaporidis, però, non affronterà una gara facile. Subito dietro di lui a livello di statistiche si trova Carmen Di Pietro. I due hanno un ottimo rapporto e anche la showgirl ha fatto molto divertire il pubblico con le sue gag.

Insomma, Nicolas quasi sicuramente sarà il vincitore ufficiale dell’Isola dei Famosi 2022. Per avere conferma, non ci resta che guardare la puntata finale di lunedì 27 giugno