L’annuncio ufficiale di Che Dio ci aiuti 7: la perdita fa male

Che Dio ci aiuti è una sitcom italiana creata e diretta dalla Rai. La sesta stagione si è appena conclusa e ci ha lasciato con tanti dubbi.

Cosa succederà a Nico che ha lasciato sull’altare Ginevra innamorata di Erasmo? Monica tornerà ufficialmente con Santopaolo dopo aver mollato Emiliano? Troppe domande e poche risposte, ma le potremmo avere solo tra qualche mese.

Ma ecco che arriva l’annuncio ufficiale che lascia tutti i fan del programma a bocca aperta. La sitcom affronterà una grave perdita, ma vediamo cosa è successo

L’annuncio ufficiale di Che Dio ci aiuti 7: la perdita di Suor Angela fa male

Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, è la protagonista di Che Dio ci aiuti. E’ proprio l’ex carcerata a decidere di salvare il convento facendolo diventare un convitto universitario.

L’attrice però rilascia l’annuncio ufficiale: non prenderà più parte al cast della sitcom. Elena Sofia aveva già rivelato da tempo che non sarebbe rimasta un altro anno, ma i fan speravano tanto in un suo cambiamento di rotta.

La Ricci vuole lasciare il velo e impegnarsi in nuovi progetti televisivi, mentre un’altra Miss Italia farà parte del cast.

“Ho sempre detto che avrei lasciato che Dio ci aiuti e così sarà” rivela Elena Sofia in una recente intervista, ma aggiunge: “Io ci sarò in tre episodi“. Non è un totale addio quindi.

Rincontreremo Suor Angela nella prima puntata anche perché troppe domande hanno ancora bisogno di una risposta.

Elena Sofia Ricci ritornerà anche in una puntata centrale della serie, apparirà due volte nel settimo appuntamento, e ci sarà per il gran finale di stagione, mentre dopo l’addio si allarga la famiglia.

Ma cosa avrà architettato il regista per l’uscita di scena di suor Angela? Deve trovare una spiegazione plausibile per il suo allontanamento dal convitto.

A tal proposito, Elena Sofia Ricci rivela: “Gli sceneggiatoria hanno pensato ad una uscita di scena molto ben congegnata“.

Mamma mia, quanta curiosità!

Una brutta notizia soccombe sui fan di Che Dio ci aiuti. Se prima erano tutti vogliosi di vedere la settima stagione, adesso l’ansia sale. E’ un brutto colpo per la Rai dopo questo annuncio, ma ormai tutto è deciso