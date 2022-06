Kate Middleton diventerà Principessa del Galles come Diana?

Secondo molti osservatori, Kate Middleton ha ereditato la classe e l’eleganza di Diana Spencer. In futuro otterrà anche il suo titolo nobiliare?

Kate Middleton è sicuramente uno dei membri più amati della Royal Family. La Duchessa di Cambridge ha conquistato tutti grazie alla sua classe e alla sua eleganza. Secondo alcuni recenti sondaggi, i sudditi inglesi la preferirebbero a Meghan Markle, nonostante l’ex attrice statunitense fosse molto amata in passato. La partenza per gli Stati Uniti d’America dei Sussex ha sicuramente avvicinato William e Kate al cuore degli inglesi.

Di recente, l’intera famiglia dei Cambridge si è recata in Galles per alcune celebrazioni in onore della Regina Elisabetta. Erano presenti anche George e Charlotte e i quattro membri della Royal Family hanno sostituito l’anziana sovrana in un evento pubblico che si è tenuto a Cardiff. L’incontro con alcune persone ha fatto riemergere alcune domande che i media britannici avevano già posto in passato, senza avere una risposta: Kate Middleton sarà Principessa del Galles? Adesso abbiamo una risposta.

Kate Middleton, ecco quale sarà il suo futuro

Durante un evento pubblico a Cardiff, Kate Middleton è stata avvicinata da alcune persone. Una di queste le ha detto che “un giorno sarà una brillante Principessa del Galles”. Catherine, senza scomporsi e visibilmente emozionata, ha risposto: “Oh, è davvero gentile”. E poi, indicando William ha concluso: “Sono in buone mani”. Il siparietto è stato pubblicato su Twitter da una pagina fan dei Duchi di Cambridge.

At Cardiff Castle, I captured the moment when a lady told The Duchess of Cambridge ‘You’re going to be a brilliant Princess’ and she replied looking at Prince William ‘I’m in good hands’ 💙😭🙌 🎥 Credit: Me 😃#PrinceWilliam #DuchessofCambridge #Royal #Royals #HM70 #TheQueen pic.twitter.com/TqQTx4pOfo — Fifi ❤️ The Cambridges 🇺🇸🇳🇮🇬🇧 (@hellen3030) June 11, 2022

Ma sarà davvero così? Kate diventerà Principessa del Galles come Diana Spencer? Quando ha sposato William, Kate è diventata Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge. Quando Carlo diventerà re, William assumerà il titolo di Principe del Galles. Di conseguenza, Catherine potrebbe diventare Principessa del Galles. Lo prevede un protocollo in vigore dal XIV secolo, purché la duchessa accetti.

Anche se dovesse accettare, in realtà non potrà mai utilizzare quel titolo, perché Kate diventerà regina. Qualora non fosse morta e non si fosse separata dal Principe Carlo, anche Diana Spencer avrebbe avuto lo stesso destino. Il protocollo della Royal Family prevede che soltanto le donne nate nella famiglia reale possono assumere il titolo di principessa, quindi anche Diana non avrebbe potuto firmare i documenti ufficiali come Principessa del Galles.