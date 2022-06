Emma Marrone, la serata finisce a panini e traslochi

By

Dire che la vita di Emma Marrone sia semplice, non è proprio vero. La cantante non sta ferma un attimo, ma di certo sa come affrontare lavoro, stress e i mille impegni.

Torna più carica che mai, Emma Marrone è una donna inarrestabile. Voce graffiante, carattere intraprendente, e persona di grandi valori. Non ci sono dubbi sul perché abbia così tanti fan e la sua carriera duri da così tanto tempo, è stata ed è tutt’ora sempre sulla cresta dell’onda con la sua unicità. Attualmente, la sua vita è ricca di cambiamenti, e lei attua un modo per affrontarli.

Vivere una vita colma di emozioni e stravolgimenti senza impazzire non è poco. Reduce dagli ultimi grandi successi, ed un debutto come attrice principiante, Emma Marrone ha deciso di affrontare tutto con la giusta carica.

Anche se il tempo non basta mai, e la musica è il suo primo amore da sempre e per sempre, trova un modo pratico e veloce per tenere a bada stanchezza e la routine devastante alla quale deve far fronte.

Emma Marrone prende la vita con filosofia!

Di certo, la nota cantante non ha paura del gossip, specialmente dopo essere stata beccata con il famoso collega amato da tutto il mondo! Emma Marrone vive la sua vita con la consapevolezza di potersi sempre rialzare, specialmente dopo i dolori affrontati. Ad oggi, continua la scalata per il successo, e la sua carriera è molto più ricca di esperienze. Ecco come affronta tutto, è inarrestabile.

Un panino e via, non ha bisogno di ristoranti o altre sciccherie! Emma è una cantante famosa, ma rimane sempre una donna concreta che si rilassa in compagnia di persone genuine. Sta vivendo un periodo denso di novità.

Infatti, come già detto oltre al suo impegno principale, la musica, sta iniziando anche a recitare. La fiction A casa tutti bene di Gabriele Muccino, avrà la seconda stagione, e l’artista è impegnata al 100%, ma non solo. Perché tra un lavoro e l’altro ha deciso anche di traslocare.

Di recente, la cantante ha vissuto una forte delusione dopo anni, ma lei è sempre pronta a rialzarsi e a ricominciare tutto. Proprio per questo, non possiamo non raccontare delle chicche sul suo conto!

Pacchi e pacchetti sovrastano una casa informe e alla quale dovrà dare tanta cura! Così, decide di non perdersi d’animo, e di uscire con le persone a lei care, mangiare un panino, e partecipare a concerti, come quello del collega Marco Mengoni il 22 giugno all’olimpico di Roma.

Tornare a casa implica fare i conti con il trasloco? Poco le importa, l’importante è prender tutto con filosofia!