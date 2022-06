Test del cucchiaino: scegline uno e scopri i tuoi pregi e difetti

Scegli un cucchiaino e scopri i tuoi pregi e difetti con questo semplice test

Immaginati di star preparando la colazione per una persona a cui tieni tanto. Vuoi fare bella figura e non vuoi un look semplice, ma vuoi sorprendere. Quale cucchiaino sceglieresti per il test?

Le decisioni vengono sempre prese considerando i pro e i contro. Per questo le scelte non sono mai banali e ci rivelano molto di te.

Prima, però, scopriamo come funziona il test

Test: scegli un cucchiaino e scopri i tuoi difetti e pregi

In questo test del cucchiaino ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli quella che più ti piace e leggi la risposta corrispondente al numero optato. Scopri, quindi, quali sono i tuoi pregi e difetti.

1) Uno

Pregi:

Estroverso, creativo e dalla mente aperta sono le caratteristiche che ti contraddistinguono. Non sei un procrastinatore seriale, ma anzi vuoi finire prima il dovere per poi goderti il piacere senza ansia e paranoie.

Hai un sacco di interessi diversi e sei capace a fare quasi tutto. Ami le avventure e organizzare feste per divertirti con i tuoi amici

Difetti:

Ti fidi un po’ troppo facilmente delle persone. Delle volte dai troppo senza ricevere mai niente, soprattutto in amore. Vanno bene i compromessi, ma non puoi annullarti per il tuo partner.

2) Due

Pregi:

Vuoi vincere a tutti i costi. Sei molto determinato, competitivo e non ti arrendi mai. Quando miri a qualcosa, lo raggiungi con sforzo e dedizione.

Odi perdere e vuoi che le persone ti idolatrino per i tuoi successi. Vuoi fare invidia agli altri per quello che hai raggiunto nella tua vita.

Difetti:

Sei fin troppo ossessionato dalla competizione. Non è il fatto di avere degli obbiettivi il problema, ma la continua brama di essere visto dagli altri come “il vincitore“.

Pensi troppo all’apparenza e non riesci a creare dei legami con tutte le arie che ti dai.

3) Tre

Pregi:

Sai ascoltare, consigliere e porti pace intorno a te. Sei anche una persona molto elegante e hai la capacità di vedere sempre il lato buono delle persone. Non si sa come fai, ma riesci a comprenderle nel profondo anche senza averci parlato. Hai come un sesto senso.

Non giudichi e non parli male, preferisci portare pace che astio.

Difetti:

Con questo modo di fare molto buono, eviti sempre il conflitto. Non ami litigare, ma questo fa parte della vita. Soprattutto, come vuoi costruire un legame vero e duraturo senza avere mai un confronto? Nella vita non è tutto rose e fiori e devi imparare a lasciare andare qualche impalcatura.

4) Quattro

Pregi:

Odi tutto ciò che è ripetitivo o già visto e provato. Hai un ottimo gusto e soprattutto sai bene come giocare con i colori.

Romantico e sognatore, sei anche un tipo eclettico e unico. Anche nell’amore, ami sorprendere il tuo partner provando nuove esperienze da fare in due. Per te non ci sono tabù nella vita di coppia, ma solo passiona, bellezza e gran sesso.

Difetti:

Spesso diventi un artista malinconico che pensa solo al passato o al futuro. Punti sempre a qualcosa che è irraggiungibile e non siete mai nel “qui e ora”.

5) Cinque

Pregi:

Sei una bomba di energia. Sai fare un sacco di cose e ami anche apparire. In realtà, hai un animo molto buono e ti piace aiutare gli altri. Per i tuoi cari faresti di tutto per renderli felici e fieri di te. Con un’ottima empatia, sai ascoltare e dare dei buoni consigli.

Difetti:

Cerchi fin troppo di apparire perfetto. Quando lavori in gruppi tendi ad essere pignolo e anche un po’ rompi scatole perché pensi di saperlo fare solo tu. Lascia fare agli altri e dagli anche la possibilità di sbagliare.

6) Sei

Pregi:

Sei una persona molto intelligente e con tanta voglia di imparare. Hai sete di conoscenza e hai una predisposizione per le materie scientifiche.

Sai distinguerti dalla massa per le tue idee innovative e molto pratiche. Introverso, sì, ma un ottimo occhio critico ti rende unico.

Difetti:

Quando qualcuno ti conosce ti percepisce antipatico e freddo. Tendi a rimanere fin troppo distaccato e hai un po’ di pregiudizi. Cerca di smettere di rimare distante emotivamente