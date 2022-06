Isola dei Famosi daytime 27/06/22, Mercedesz a cuore aperto: “Ne ho bisogno”

All’Isola dei Famosi, a poche ore dalla finale, Mercedesz Henger si è lasciata andare ad un’inedita confessione che mai si sarebbe aspettata di fare dopo la fine di questo percoso.

L’Isola dei Famosi è tornata in onda sul piccolo schermo degli italiani con l’ultimo appuntamento del suo amatissimo daytime. In queste ore tra i concorrenti di Ilary Blasi c’è un grande emozione in quanto a breve scopriranno il nome del vincitore e quest’avventura volgerà finalmente al termine.

Per questo motivo la produzione, o meglio dire lo spirito dell’Isola, ha deciso di fare un ultimo regalo ai concorrenti facendo scrivere nero su bianco le loro riflessione in merito a quanto accaduto e se sono cambiati o meno dall’inizio di questo percorso. Ognuno ha eseguito il compito e tra un’emozione e l’altra, Mercedesz Henger ha fatto una confessione a cuore aperto ammettendo tutto per la prima volta.

Mercedesz Henger prima della finale all’Isola dei Famosi: “Ora l’ho capito”

Mercedesz Henger prima della finale all’Isola dei Famosi, dove Ilary Blasi è partita con qualcuno di speciale che non è suo marito Francesco Totti, ha deciso di lasciarsi andare ad una confessione a cuore aperto.

La figlia di Eva Henger ha ammesso che durante il corso di quest’esperienza si è resa conto di aver bisogno di amore. “Ne ho bisogno, ora finalmente l’ho capito“ ha sottolineato durante il momento in cui ha dovuto leggere ai suoi compagni di viaggio le sensazioni scritte nero su bianco poco prima.

Mercedesz ha ammesso di aver bisogno dell’amore della sua famiglia, dei suoi amici più cari ma anche quello di un compagno e chissà che questo non sia proprio Edoardo Tavassi, il concorrente su cui ha ammesso di avere una cotta ma che non ha mai dato chiari segnali se fosse ricambiata o meno.

Soltanto il tempo, però, potrà rispondere a questa domanda e nell’attesa non resta che prepararsi alla finale dell’isola dei Famosi di questa sera dove molti danno per scontato la vittoria di Nicolas Vaporidis, che di recente si è lasciato andare ad un’inedita confessione, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo pronti a stupire come non mai il pubblico del piccolo schermo degli italiani.