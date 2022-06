Altro che Totti! Ilasy Blasi si presenta all’Isola dei Famosi con lui

Ilary Blasi in occasione della finale dell’Isola dei Famosi ha scelto di partecipare con Lui, lasciando a casa suo marito Francesco Totti.

Ilary Blasi è pronta a condurre per il secondo anno consecutivo la finale dell’Isola dei Famosi. Questa che si conclude è stata senza dubbio una delle migliori edizioni mai prodotte in casa Mediaset, ma anche la più lunga. Tant’è che alcuni concorrenti non se la sono sentita di proseguire con il proprio percorso per così tanto tempo. Come ad esempio Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni.

Nonostante queste grandi perdite il programma è andato avanti e tra poche ore eleggeremo il vincitore di quest’edizione. Per l’occasione la conduttrice è già approdata a Milano da qualche giorno ma ha deciso di affrontare questo viaggio senza Francesco Totti ma portandosi dietro un altro uomo importante per la sua vita.

Anticipazioni Isola dei Famosi: Ilary Blasi si presenta alla finale con Lui!

Tutto sembra essere pronto per la finale dell’Isola dei Famosi 2022, dove tra una indiscrezione e l’altra sono spuntati fuori anche i cachet percepiti dai concorrenti, e per questo motivo la brava e bella conduttrice romana è subito volata a Milano, dove il programma viene trasmesso, per poter rendere questa serata indimenticabile. Per questo motivo ha voluto qualcuno di speciale al suo fianco e no, non ha scelto di portare con sé suo marito Francesco Totti e nemmeno uno dei suoi figli. Con chi ha scelto di partire allora la bella conduttrice? Ilary ha scelto di viaggiare con il suo gatto!

“In direzione Milano per la fine dell’Isola dei Famosi insieme” ha scritto la conduttrice, mostrando a tutti i suoi fedeli sostenitori il suo amico a quattro zampe con cui ha voluto condividere questa importante serata dove siamo sicuri riuscirà a dare il meglio di sé come al suo solito.

Ilary Blasi è pronta per l’Isola dei Famosi e in molti non vedono l’ora di scoprire l’identità del vincitore. Anche se secondo gli scommettitori ad avere la meglio sarà Nicolas Vaporidis, che a poche ore dalle finale ha svelato l’inconfessabile in Honduras, mentre per i nuovi arrivati non ci sarebbero tantissime possibilità di potersi portare a casa il premio finale.