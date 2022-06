Test: vuoi diventare un agente della CIA? Trova le differenze

Vuoi diventare un agente della CIA? Una delle agenzie più importanti del mondo ha messo alla prova i suoi follower con questo test. Vediamo cosa sai fare

La CIA (Central Intelligence Agency) è l’agenzia di intelligence statunitense che si occupa di spionaggio. Si tratta dell’equivalente dei nostri servizi segreti. Le attività di queste agenzia si concentrano sul territorio estero, al contrario dell’FBI, che si occupa dei crimini commessi sul suolo statunitense. Alcuni agenti si divertono spesso a stuzzicare la fantasia dei propri follower attraverso i social con dei giochi molto stimolanti e divertenti.

Si tratta di quiz, enigmi o rompicapo che tengono impegnata la mente e costringono l’utente a ragionare e concentrarsi. Sul profilo Twitter della CIA si trova anche il test che vogliamo proporti oggi. Tantissimi follower hanno provato a dare una risposta ma non tutti hanno indovinato. È il classico test sulle differenze, solo che il livello è inevitabilmente molto elevato, provare per credere!

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo due figure, all’apparenza identiche ma non è così. Le due immagini hanno delle differenze, alcune più semplici da riconoscere, altre quasi impercettibili. Mettiti alla prova con il test delle differenze, prova a trovarle tutte in soli due minuti. Credi di riuscire a rispondere entro centoventi secondi? Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test: le differenze

Hai trovato tutte le differenze? Questo test ha ottenuto un enorme successo sul web, anche perché l’account Twitter della CIA ha più di tre milioni di follower. L’immagine ritrae un panorama notturno, con molte case, la neve ed un bel cielo stellato. Per trovare tutte le differenze avresti dovuto concentrarti molto, senza farti distrarre. Ci sei riuscito? Se la risposta fosse positiva, dobbiamo farti i complimenti perché non è mai facile risolvere un test del genere.

Questo test non ha alcuna validità scientifica e la CIA non assume chi riesce a risolverlo. È soltanto un divertente intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Le differenze tra le due figure sono dieci. E tu, quante ne hai notate? Se il numero di differenze che hai notato dovesse essere inferiore a cinque, non preoccuparti. È probabile che tu sia abile a risolvere altri test, diversi da questo.

Nella figura in alto potrai verificare le dieci differenze. Sappi che molti follower dell’account Twitter della CIA ne hanno indovinate meno di sette.